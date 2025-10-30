#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Μόνο 7.500 πρόσφυγες θα δεχτεί η χώρα το 2026

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 20:25

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως ανώτατο όριο τις 7.500 –το χαμηλότερο στα χρονικά– για τον αριθμό των προσφύγων που θα δεχτεί η χώρα το οικονομικό έτος 2026, σύμφωνα με ένα έγγραφο του Λευκού Οίκου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αναδιαμόρφωσης της προσφυγικής πολιτικής στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Στο έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, αναφέρεται ότι 30 από αυτές τις θέσεις θα δοθούν σε Νοτιοαφρικανούς από τη μειονότητα των λευκών Αφρικάνερ. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι Αφρικάνερ διώκονται στη Νότια Αφρική λόγω της φυλής τους, κάτι που διαψεύδεται από την κυβέρνηση της χώρας.

Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ πάγωσε όλες τις υποδοχές προσφύγων, διαμηνύοντας ότι θα ξαναρχίσουν μόνο εάν διαπιστώσει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγες εβδομάδες αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει στις ΗΠΑ λευκούς Αφρικάνερ, δεχόμενος σφοδρές επικρίσεις. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου μόνο 138 Νοτιοαφρικανοί είχαν γίνει δεκτοί ως πρόσφυγες στις ΗΠΑ.

Στο έγγραφο αυτό ο Τραμπ αναφέρει ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει άσυλο και «σε άλλα θύματα παράνομων ή άδικων διακρίσεων στις πατρίδες τους».

Ένα εσωτερικό έγγραφο που συνέταξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι τον Απρίλιο άφηνε να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα σε Ευρωπαίους εάν αυτοί μπήκαν στο στόχαστρο επειδή εξέφρασαν ορισμένες απόψεις, όπως αν αντιτάχθηκαν στη μαζική μετανάστευση ή επειδή στήριξαν λαϊκιστικά κόμματα. Στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα δεν γίνεται αναφορά σε Ευρωπαίους ή άλλες εθνικές ομάδες.

