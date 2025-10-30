#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τα μπαλόνια τα στέλνουν λαθρέμποροι που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, όμως κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, επειδή δεν βάζει τέλος στην πρακτική αυτή.

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 21:30

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας έκλεισε προσωρινά σήμερα εξαιτίας πτήσεων μετεωρολογικών μπαλονιών στα περίχωρά του, ανέφεραν σε μια ανάρτηση στο Facebook οι αρμόδιες αρχές, στο έκτο κατά σειρά τέτοιο περιστατικό αυτόν τον μήνα.

Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τα μπαλόνια τα στέλνουν λαθρέμποροι που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, όμως κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, έναν στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή δεν βάζει τέλος στην πρακτική αυτή.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απόφαση να περιοριστεί ο εναέριος χώρο ελήφθη εξαιτίας ενός μπαλονιού (ή μπαλονιών) που πετούσαν με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Βίλνιους», ανέφεραν σήμερα οι υπεύθυνοι του αερολιμένα.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλη έως τις 23.10 ώρα Ελλάδας, προσέθεσαν.

Το κράτος της Βαλτικής έχει ήδη κλείσει τις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ της Λιθουανίας και της Λευκορωσίας για τους περισσότερους ταξιδιώτες έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στα περιστατικά που σημειώνονται στον εναέριο χώρο του και λέει πως σχεδιάζει να καταρρίπτει τα μπαλόνια.

Ο Λουκασένκο είπε την Τρίτη πως το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία είναι μια «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση πως διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

