Τζ. Ντ. Βανς: Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου

Ο Αντιπρόεδρος Βανς υποστήριξε ότι οι δοκιμές είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 00:02

Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, υποστήριξε απόψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό να τις ξαναρχίσει, έπειτα από διακοπή 33 ετών.

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι δοκιμές είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια.

«Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», είπε, σπεύδοντας να προσθέσει:

«Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

