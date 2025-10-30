#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί τους τίτλους του Πρίγκιπα Άντριου

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 21:50

Ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας αφαίρεσε από τον μικρότερο αδελφό του, Άντριου τους τίτλους του, αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει από το Royal Lodge.

Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την «επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου του πρίγκιπα Άντριου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου», ανέφερε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στη δήλωσή του.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των αποκαλύψεων σχετικά με τη σχέση του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ:

«Ο Μεγαλειότατος ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου.

Ο Πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Γουίντσορ. Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

