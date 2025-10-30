Ισχυρά κέρδη για την Amazon, στα 180,17 δισ. δολ. τα έσοδα

Οι μετοχές της Amazon σημειώνουν άνοδο άνω του 10% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Πέμπτης, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη γ' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και ισχυρή ανάπτυξη στο cloud.

Ειδικότερα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στο 1,95 δολ. και τα έσοδα στα 180,17 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στο 1,57 δολ. και έσοδα στα 177,8 δις. δολάρια.

Επίσης τα έσοδα από το Amazon Web Services ανήλθαν στα 33 δισ. δολάρια έναντι 32,42 δισ. που προέβλεπε η αγορά.

Επιπλέον, τα έσοδα από τη μονάδα cloud της Amazon επιταχύνθηκαν κατά 20,2% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για ανάπτυξη 18,1%.

Η ανάπτυξη του cloud αποτελεί εστία ανησυχίας για την εταιρεία, καθώς αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση από τους ανταγωνιστές της Google και Microsoft , οι οποίοι έχουν καταγράψει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Amazon.