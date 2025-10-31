Αναβρασμός στις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για νέες πυρηνικές δοκιμές

Η ξαφνική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι έδωσε εντολή στον στρατό να ξεκινήσει εκ νέου πυρηνικές δοκιμές, προκάλεσε κύμα ανησυχίας και σύγχυσης στην Ουάσινγκτον, θέτοντας σε δύσκολη θέση ανώτατους αξιωματούχους και νομοθέτες.

Η δήλωση του Τραμπ, η οποία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης —μόλις λίγες ώρες πριν από την ακρόαση επιβεβαίωσης του ναυάρχου Ρίτσαρντ Κόρελ στη Γερουσία για τη θέση του επικεφαλής της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ (STRATCOM)— αιφνιδίασε ακόμη και την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση.

«Ζήτησα από τον στρατό να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη, αλλά σε πέντε χρόνια θα μας έχουν πλησιάσει».

Αν ο αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Κόρελ, πίστευε ότι η διαδικασία επιβεβαίωσης του διορισμού του θα ήταν τυπική, οι ελπίδες του διαλύθηκαν στις 9:04 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας με την ανακοίνωση του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της 90λεπτης ακρόασης την Πέμπτη στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ο Κόρελ βρέθηκε αντιμέτωπος με επανειλημμένες ερωτήσεις για τις δηλώσεις του προέδρου, αποτυπώνοντας τη σύγχυση που προκάλεσε η ανακοίνωση στην Ουάσινγκτον και διεθνώς.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή, γερουσιαστής Τζακ Ριντ, ρώτησε αν η επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το διεθνές περιβάλλον και να οδηγήσει σε νέο αγώνα εξοπλισμών.

«Εφόσον επιβεβαιωθώ στη θέση του διοικητή της STRATCOM, ο ρόλος μου θα είναι να παρέχω στρατιωτικές συμβουλές για οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με τις δοκιμές», απάντησε προσεκτικά ο Κόρελ.

Σε ερώτηση του ανεξάρτητου γερουσιαστή Άνγκους Κινγκ για το αν ο Τραμπ εννοούσε δοκιμές πυραυλικών συστημάτων και όχι εκρήξεις πυρηνικών κεφαλών, ο Κόρελ απάντησε: «Δεν γνωρίζω τις προθέσεις του Προέδρου — είναι πιθανό αυτή να είναι μια ερμηνεία».

Αβεβαιότητα και φόβοι για κλιμάκωση

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ξεκαθάρισαν αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές συστημάτων μεταφοράς ή στο τέλος της 33ετούς παύσης εκρηκτικών δοκιμών, που οι ειδικοί θεωρούν εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, ικανή να προκαλέσει νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και να ξυπνήσει μνήμες Ψυχρού Πολέμου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας ότι οι δοκιμές είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Οι ΗΠΑ και οι περισσότερες πυρηνικές δυνάμεις έχουν σταματήσει τις εκρηκτικές δοκιμές εδώ και δεκαετίες, βασιζόμενες σε προηγμένες προσομοιώσεις μέσω υπολογιστών.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναρχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκρηκτικές δοκιμές — κάτι τέτοιο θα έκανε τη χώρα λιγότερο ασφαλή», τόνισε η Τάρα Ντροζντένκο, διευθύντρια του προγράμματος παγκόσμιας ασφάλειας της Union of Concerned Scientists.

Μήνυμα προς Μόσχα και Πεκίνο

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να στείλει μήνυμα ισχύος στη Ρωσία και την Κίνα.

Στην ανάρτησή του, ανέφερε πως έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να ξεκινήσει «ισότιμες» δοκιμές «άμεσα».

Μόνο η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει πυρηνική έκρηξη τον 21ο αιώνα, το 2017. Η Ρωσία, αν και έχει δοκιμάσει πρόσφατα νέα πυρηνοκίνητα όπλα, δεν έχει πραγματοποιήσει πλήρους κλίμακας έκρηξη, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει αναλόγως εάν κάποια χώρα προβεί πρώτη σε δοκιμή.

Η Κίνα, η οποία ενισχύει ταχύτατα το πυρηνικό της οπλοστάσιο, έχει επανειλημμένα απορρίψει τις αμερικανικές εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις. Το υπουργείο Εξωτερικών της τόνισε πως ελπίζει οι ΗΠΑ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση του μορατόριουμ και τις υποχρεώσεις τους βάσει της Συνθήκης Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών.

Κίνδυνος για νέες εξοπλιστικές ισορροπίες

Η οργάνωση Ploughshares Fund, που προωθεί τον πυρηνικό αφοπλισμό, προειδοποίησε ότι η άρση του μορατόριουμ θα ωφελήσει τους αντιπάλους των ΗΠΑ, επιτρέποντάς τους να επιταχύνουν τη δική τους έρευνα.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τις περισσότερες πυρηνικές εκρήξεις στην ιστορία — συνολικά 1.030 από το 1945 — και διαθέτουν τεράστιο απόθεμα δεδομένων από αυτές.

«Η επιστροφή στις δοκιμές θα ωφελήσει μόνο τους αντιπάλους των ΗΠΑ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να καλύψουν το τεχνολογικό χάσμα», σημείωσε η οργάνωσηο Ploughshares.

Σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Ενέργειας, οποιαδήποτε δοκιμή θα πραγματοποιούνταν βαθιά υπόγεια στη Νεβάδα, όπου ο νόμος προβλέπει ότι το πεδίο πρέπει να είναι έτοιμο εντός 36 μηνών για επανενεργοποίηση.

Η γερουσιαστής Τζάκι Ρόζεν, εκπροσωπώντας τη Νεβάδα, εξέφρασε την αντίθεσή της: «Η πολιτεία μου έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τις δοκιμές του 1951 έως το 1992. Θα είμαι ξεκάθαρη: δεν θα το επιτρέψω — όχι όσο είμαι εγώ εδώ».

Ιράν: Ανεύθυνη η απόφαση Τραμπ

Το Ιράν καταδίκασε την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη» και επισημαίνοντας πως αντιπροσωπεύει «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

«Η ανακοίνωση για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων είναι μια οπισθοδρομική και ανεύθυνη κίνηση, μια σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», υπογραμμίζει ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να καταστήσει υπόλογες τις ΗΠΑ για την ομαλοποίηση της διάδοσης τέτοιων ειδεχθών όπλων», συμπληρώνει.

Επισημαίνει παράλληλα πως οι ΗΠΑ δαιμονοποιούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλούσαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του με νέα πλήγματα. «Έχοντας μετονομάσει το "Υπουργείο Άμυνας" σε "Υπουργείο Πολέμου", ένας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ο ίδιος νταής δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλεί με νέες επιθέσεις τις προστατευόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις μας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», σημειώνει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ