Ξήλωμα και... έξωση του Αντριου από τον βασιλιά Κάρολο

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του, Άντριου, τον τίτλο του πρίγκιπα και του ζήτησε να εγκαταλείψει την έπαυλή του στο Ουίνδσορ, σε μια ενέργεια που το Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε ως «επιπλήξεις», μετά τη συνεχιζόμενη κατακραυγή για τη σχέση του Άντριου με τον εκλιπόντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπσταϊν.

Η ανακοίνωση του παλατιού σχετικά με την απόφαση, που εκδόθηκε την Πέμπτη, σηματοδότησε απότομη αλλαγή τόνου σε σύγκριση με την προηγούμενη τοποθέτησή του για τον Άντριου, όταν του είχε επιτραπεί να διατηρήσει τον τίτλο του πρίγκιπα καθώς και τη μίσθωση του Royal Lodge, μιας κατοικίας 30 δωματίων.

Πηγή προσκείμενη στο παλάτι ανέφερε ότι αν και ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, υπήρξαν «σοβαρά σφάλματα κρίσης» εκ μέρους του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώην πρίγκιπας θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ και θα χάσει επίσημα όλους τους τίτλους του, μεταξύ των οποίων και εκείνον του Δούκα του Γιορκ, που είχε ήδη σταματήσει να χρησιμοποιεί οικειοθελώς.

Η ανακοίνωση ακολουθεί σχεδόν δύο εβδομάδες έντονων συζητήσεων σχετικά με το αν ο Άντριου θα έπρεπε να εξακολουθήσει να φέρει τον τίτλο του πρίγκιπα και να διατηρεί το δικαίωμα να κατοικεί στο Royal Lodge, όπου ζούσε χωρίς να καταβάλλει ενοίκιο από το 2003, έπειτα από προκαταβολή ύψους 8,5 εκατομμυρίων λιρών για την αρχική μίσθωση και τις ανακαινίσεις.

Η απώλεια των τίτλων και της κατοικίας έρχεται μετά τη δημοσίευση μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε δηλώσει ότι γνώρισε τον Άντριου μέσω του Έπσταϊν και περιέγραφε πως ο Άντριου θεωρούσε το σεξ μαζί της ως «γενετήσιο δικαίωμά του». Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι ήρθαν σε σεξουαλική επαφή για πρώτη φορά όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, θυμίζουν οι Financial Times.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει μεγάλη αμηχανία στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' τον Σεπτέμβριο του 2022. Η ανακοίνωση της Πέμπτης διέφερε έντονα από την προηγούμενη, η οποία είχε εκδοθεί στο όνομα του ίδιου του Άντριου και υπογράμμιζε ότι παραιτείτο οικειοθελώς από ορισμένους τίτλους του «από αίσθημα καθήκοντος».

Η νέα ανακοίνωση ανέφερε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του ύφους, των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου». Επιπλέον, εξέφραζε ρητά τη δυσαρέσκεια της βασιλικής οικογένειας για τη συμπεριφορά του Άντριου, αν και σημείωνε ότι εκείνος εξακολουθεί να αρνείται κάθε παράπτωμα.

Αναφορικά με το Royal Lodge, το παλάτι ανέφερε ότι η μίσθωση του οικήματος παρείχε στον Άντριου νομική προστασία ώστε να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Ωστόσο, προσέθεσε: «Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και εκείνος θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι επιπλήξεις κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι εκείνος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του».

Η ανακοίνωση κατέληγε: «Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς και η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η ειλικρινής τους συμπάθεια ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί ακόμη και ότι γνώρισε την Τζιούφρε. Ο πρώην πρίγκιπας θα μετακομίσει τώρα σε ιδιωτική κατοικία στο κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά στο Νόρφολκ, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο παλάτι.

Η ίδια πηγή επισήμανε ότι η απόφαση για την αφαίρεση των τίτλων ελήφθη από τον βασιλιά, κατόπιν διαβούλευσης με την κυβέρνηση.