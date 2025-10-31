Πόλεμος για τα φουντούκια: Η Nutella «όμηρος» της Τουρκίας

Οι Τούρκοι έμποροι φουντουκιών βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την Ferrero, τον ιταλικό όμιλο ζαχαροπλαστικής που παράγει τη Nutella, καθώς η κακή συγκομιδή και οι κερδοσκοπικές αγορές περιορίζουν την προσφορά στην μεγαλύτερη χώρα παραγωγής στον κόσμο.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η τιμή των φουντουκιών - που είναι απαραίτητα για τα αλείμματα και τις σοκολάτες της Ferrero - έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές του καλοκαιριού, μετά την παγωνιά της άνοιξης και την επιδημία παρασίτων στην Τουρκία, που μείωσαν την ποσότητα των φουντουκιών που διατίθενται στη βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων.

Η Ferrero, που καταναλώνει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής φουντουκιών, έχει αναστείλει τις αγορές, αξιοποιώντας τα δικά της αποθέματα και προμηθευόμενη από τη Χιλή και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτή η συγκράτηση δεν έχει ηρεμήσει την αγορά.

Οι traders με έδρα το Λονδίνο αναφέρουν ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι Τούρκοι μεσάζοντες αγόρασαν επιθετικά από τους αγρότες, στοιχηματίζοντας ότι ο μεγαλύτερος καταναλωτής του καρπού στον κόσμο θα αναγκαστεί σύντομα να επιστρέψει στην αγορά.

«Οι τοπικοί έμποροι στην Τουρκία αγοράζουν ουσιαστικά ό,τι μπορούν να βρουν, προσδοκώντας ότι η Ferrero θα έρθει να αγοράσει ό,τι χρειάζεται... οπότε έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ της Ferrero και των μακροπρόθεσμων κατόχων», δήλωσε ο Giles Hacking της CG Hacking, ενός εμπόρου με έδρα το Λονδίνο. «Αυτοί οι τύποι ουσιαστικά κρατούν την Ferrero όμηρο».

Ο Marco Botta, γενικός διευθυντής της Ferrero Hazelnut Company, του εσωτερικού τμήματος προμήθειας και επεξεργασίας φουντουκιών του ομίλου, αστειεύτηκε ότι η ιταλική εταιρεία ζαχαροπλαστικής «γίνεται ο νέος Γκοντό των βασιλιάδων των φουντουκιών της Τουρκίας».

«Όλοι παίζουν παιχνίδια», δήλωσε στη Financial Times, αναφερόμενος στους εμπόρους.

Σε μια κανονική χρονιά, η Τουρκία συλλέγει μεταξύ 600.000 και 700.000 τόνους φουντουκιών - σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας προσφοράς, η οποία ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1,1 εκατομμύρια τόνους. Φέτος, οι έμποροι πιστεύουν ότι η παραγωγή της Τουρκίας θα μπορούσε να μειωθεί σε 500.000 τόνους ή και λιγότερο, περιορίζοντας μια ήδη μικρή αγορά.

Σε αντίθεση με τις επίσημες προβλέψεις της Τουρκίας για συγκομιδή 450.000 τόνων, «δεν νομίζω ότι ο πραγματικός αριθμός θα υπερβεί τους 300.000 τόνους», δήλωσε ο Cemil Temiz, πρόεδρος του υποκαταστήματος Ulubey της συνεταιριστικής Fiskobirlik, της πρώτης και μεγαλύτερης ένωσης πώλησης φουντουκιών της Τουρκίας.

Η Ferrero έχει αφιερώσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην ανάπτυξη της παραγωγής φουντουκιών στη Χιλή και τις ΗΠΑ, οι οποίες σήμερα παράγουν περίπου 100.000 τόνους ετησίως η καθεμία.

Η διαφοροποίηση των προμηθειών της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη Σερβία και την Ιταλία, της επέτρεψε να ξεπεράσει τις περιόδους αστάθειας, δήλωσε ο Botta. «Μας δίνει την ευκαιρία να διαχειριστούμε χρόνια όπως αυτό, όπου υπήρξε παγετός στην Τουρκία και περίοδος ξηρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Παρόλα αυτά, η Τουρκία παραμένει στο επίκεντρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας. Η Ferrero δεν είχε γραπτή συμφωνία με την τουρκική επιτροπή σιτηρών, δήλωσε ο Botta, αλλά «η δέσμευσή μας προς αυτή τη χώρα είναι μακροπρόθεσμη».