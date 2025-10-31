Δεύτερο μήνα αυξήθηκαν οι τιμές για σπίτια στη Βρετανία

Για δεύτερο διαδοχικό μήνα αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μία ένδειξη ότι οι υποψήφιοι αγοραστές αντέχουν εν μέσω εικασιών για αύξηση των φόρων στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης τον Νοέμβριο.

Η μέση αξία μιας κατοικίας αυξήθηκε κατά 0,3%, στις 272.226 λίρες τον Οκτώβριο (περίπου 310.000 ευρώ), μετά από αύξηση 0,5% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Nationwide Building Society.

Πρόκειται για την πρώτη συνεχόμενη αύξηση από τον Δεκέμβριο και αντιβαίνει στις προσδοκίες των αναλυτών για στασιμότητα.

Η αύξηση του Οκτωβρίου αφήνει τις τιμές των κατοικιών 2,4% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο.