#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Επιφυλακτική διάθεση στις ευρωαγορές - Πτώση 0,1% για τον DAX

Δεύτερο μήνα αυξήθηκαν οι τιμές για σπίτια στη Βρετανία

Η μέση αξία φτάνει τις 272.226 λίρες τον Οκτώβριο, παρά τις ανησυχίες για νέους φόρους στον επερχόμενο προϋπολογισμό.

Δεύτερο μήνα αυξήθηκαν οι τιμές για σπίτια στη Βρετανία

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 09:51

Για δεύτερο διαδοχικό μήνα αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μία ένδειξη ότι οι υποψήφιοι αγοραστές αντέχουν εν μέσω εικασιών για αύξηση των φόρων στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης τον Νοέμβριο.

Η μέση αξία μιας κατοικίας αυξήθηκε κατά 0,3%, στις 272.226 λίρες τον Οκτώβριο (περίπου 310.000 ευρώ), μετά από αύξηση 0,5% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Nationwide Building Society.

Πρόκειται για την πρώτη συνεχόμενη αύξηση από τον Δεκέμβριο και αντιβαίνει στις προσδοκίες των αναλυτών για στασιμότητα.

Η αύξηση του Οκτωβρίου αφήνει τις τιμές των κατοικιών 2,4% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πορτογαλία: Άνοδος ρεκόρ στις τιμές ακινήτων τον Σεπτέμβριο

Φρενάρουν οι αυξήσεις στις τιμές για σπίτια στη Βρετανία

Ακριβαίνουν τα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κλιμακώνεται η πίεση της βιομηχανίας για το ρεύμα, τα τρία σενάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο