Λετονία: Απόσυρση από τη Σύμβαση για τη βία κατά γυναικών ψήφισε το κοινοβούλιο

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 10:06

Το κοινοβούλιο της Λετονίας υπερψήφισε χθες Πέμπτη την αποχώρηση της χώρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, πιεζόμενο από τα δεξιά κόμματα που ισχυρίζονται ότι η συνθήκη προωθεί τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Πρόκειται για πρωτόγνωρη κίνηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνθήκη-σταθμός για το Συμβούλιο της Ευρώπης, είχε επικυρωθεί από τη Λετονία τον Νοέμβριο του 2024.

Ένα από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, η Ένωση Πρασίνων και Αγροτών (ZSS), τάχθηκε στο πλευρό της αντιπολίτευσης για να προωθήσει την αποχώρηση της Λετονίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που τελικά υπερψηφίστηκε από 56 εκ των 100 βουλευτών.

«Αυτό δεν θα έχει τον παραμικρό αντίκτυπο στην ενδοοικογενειακή βία», υποστήριξε ο βουλευτής της ZSS Γκούναρς Γκούτρις στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Η προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας υπήρχε στη λετονική νομοθεσία ακόμη και πριν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», συμπλήρωσε.

Εφόσον εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Λετονία θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το 2020 η Πολωνία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για την αποχώρησή της από τη σύμβαση, αλλά πέρυσι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τουσκ ακύρωσε το σχέδιο.

