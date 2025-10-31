#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γάζα: Παραδόθηκαν άλλοι 30 σοροί Παλαιστινίων στο νοσοκομείο Νασέρ

Συνολικά, σε αντάλλαγμα με τα λείψανα 15 Ισραηλινών ομήρων, 225 σοροί Παλαιστινίων έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 11:43

Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ τις σορούς 30 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα προς τα λείψανα δύο Ισραηλινών ομήρων που επιστράφηκαν χθες από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό πρακτορείο το νοσοκομείο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι σοροί 30 Παλαιστίνιων κρατουμένων παρελήφθησαν, από την ισραηλινή πλευρά, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής», δήλωσε το νοσοκομείο, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις.

Συνολικά, σε αντάλλαγμα με τα λείψανα 15 Ισραηλινών, 225 σοροί Παλαιστινίων έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από εκείνη την ημερομηνία, η Χαμάς έχει επίσης παραδώσει τα λείψανα δύο μη Ισραηλινών ομήρων, ενός Ταϊλανδού και ενός Νεπαλέζου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

