Άνοδος 3,9% στα τουριστικά έσοδα της Τουρκίας το τρίτο τρίμηνο

Ανήλθαν στα 24,3 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025, με σημαντική αύξηση στις δαπάνες για υγεία, διαμονή και τρόφιμα.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 13:05

Τα έσοδα από τον τουρισμό στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Οι ατομικές δαπάνες αντιπροσώπευαν 16 δισεκατομμύρια δολάρια του συνολικού εισοδήματος από τον τουρισμό, ενώ οι δαπάνες για οργανωμένα ταξίδια ανήλθαν σε 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών αφορούσε τα οργανωμένα ταξίδια (33,6%), τα τρόφιμα και τα ποτά (19,9%) και τις διεθνείς μεταφορές (11,1%).

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι δαπάνες για υπηρεσίες υγείας αυξήθηκαν κατά 20,3%, οι δαπάνες για διαμονή αυξήθηκαν κατά 17,3% και οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά αυξήθηκαν κατά 14,8%.

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

