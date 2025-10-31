Ο Mr. Big Short προειδοποιεί για «φούσκα» στις αγορές μετοχών

Η αμερικανική αγορά μετοχών υποχώρησε την Πέμπτη μετά τις απογοητευτικές ανακοινώσεις κερδών από τις Meta και Microsoft, ενώ η θετική αντίδραση στα αποτελέσματα των Amazon και Apple οδήγησε σε ανάκαμψη την Παρασκευή.

Αυτές οι έντονες διακυμάνσεις ίσως αποτελούν ένδειξη για το πόσο ευαίσθητοι είναι οι επενδυτές απέναντι σε οποιαδήποτε αμφιβολία για τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι και αυτή που τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό των αγορών.

Ο διάσημος επενδυτής Μάικλ Μπέρι, γνωστός από την ταινία "The Big Short", προειδοποίησε μέσω του λογαριασμού του στο X:

«Μερικές φορές βλέπουμε φούσκες. Μερικές φορές υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Μερικές φορές, η μόνη κίνηση που κερδίζει είναι να μην παίξεις», υπονοώντας ότι βλέπει ενδείξεις «φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Sometimes, we see bubbles.

Sometimes, there is something to do about it.

Sometimes, the only winning move is not to play. pic.twitter.com/xNBSvjGgvs — Cassandra Unchained (@michaeljburry) October 31, 2025

Παρότι πολλοί τον θεωρούν μόνιμα απαισιόδοξο, ο Μπέρι διαχειρίζεται ενεργά το χαρτοφυλάκιό του, μεταβαίνοντας από short θέσεις στην Nvidia και τις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες (Alibaba, Baidu, JD.com) σε πιο θετικές τοποθετήσεις, όπως δικαιώματα αγοράς (call options) σε μετοχές εταιρειών όπως οι Meta, ASML, UnitedHealth και Lululemon.

Αλλά το τελευταίο του μήνυμα φανερώνει ανησυχία για τη βιωσιμότητα της τρέχουσας ανόδου.