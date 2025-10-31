Mπέσεντ: Η Κίνα έκανε «πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το Πεκίνο «διέπραξε πραγματικό λάθος» απειλώντας να διακόψει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού μέσα σε δύο χρόνια.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Μπέσεντ ανέφερε στους Financial Times ότι οι δύο ηγέτες έχουν επιτύχει μια «ισορροπία», προειδοποιώντας ωστόσο πως η Κίνα δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά της ως εργαλείο εκβιασμού.

«Δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν πλέον, γιατί έχουμε λάβει αντισταθμιστικά μέτρα», είπε, προσθέτοντας ότι η κινεζική επιρροή επί των ΗΠΑ στις σπάνιες γαίες θα διαρκέσει το πολύ 12 έως 24 μήνες.

«Η Κίνα προειδοποίησε όλους για τον κίνδυνο. Έκαναν πραγματικά λάθος», πρόσθεσε. «Άλλο να βάζεις το όπλο στο τραπέζι και άλλο να ρίχνεις πυροβολισμούς στον αέρα».

Η σύνοδος κορυφής Σι–Τραμπ πραγματοποιήθηκε έξι μήνες αφότου οι δύο ηγέτες επέβαλαν αμοιβαίους δασμούς που, κατά τον Μπέσεντ, ισοδυναμούσαν με εμπορικό εμπάργκο. Μετά την εκεχειρία, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν όταν η Κίνα απάντησε στους νέους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών με εκτεταμένους ελέγχους στις σπάνιες γαίες — μια κίνηση που απείλησε να υπονομεύσει τη συμφωνία και τη συνάντηση των δύο ηγετών, προκαλώντας παγκόσμια αναστάτωση.

«Πιστεύω πως η κινεζική ηγεσία ανησύχησε από την παγκόσμια αντίδραση στα μέτρα τους», είπε ο Μπέσεντ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπέσεντ διεξήγαγε διαπραγματεύσεις έκτακτης ανάγκης στη Μαλαισία με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, οι οποίες έσωσαν τη συμφωνία. «Υπάρχει μια κατανόηση ότι, ceteris paribus, έχουμε φτάσει σε ισορροπία και μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο για τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε.

Όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη βάση Γκιμέ στη Νότια Κορέα, ο Μπέσεντ είπε ότι ήταν σαφές πως υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός. Ο Σι εξέφρασε ανησυχίες, αλλά «ήθελε ξεκάθαρα να βρει πεδία συνεργασίας με τον Πρόεδρο Τραμπ».

«Και οι δύο ήθελαν να προχωρήσουν, αντί να μείνουν στην ταραχώδη κατάσταση που υπήρχε από την άνοιξη», πρόσθεσε. «Κατάλαβαν ότι η σταθερότητα στις σχέσεις είναι κρίσιμη — τόσο για τις δύο οικονομίες όσο και για την παγκόσμια οικονομία».

Ο Μπέσεντ απέρριψε την ιδέα ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να πιέσουν την Κίνα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Προειδοποίησε, επίσης, ότι τα κινεζικά προϊόντα κατευθύνονται πλέον προς άλλες αγορές, όπως η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, καθώς «ο παγκόσμιος Νότος δεν μπορεί να τα απορροφήσει».

«Έχουμε θέσει ένα πρότυπο και δεν θα εκπλαγώ αν ο υπόλοιπος κόσμος ακολουθήσει», πρόσθεσε. «Το εμπορικό μας έλλειμμα με την Κίνα έχει μειωθεί κατά 25% φέτος. Η κινεζική μεταποίηση έχει συρρικνωθεί για επτά συνεχόμενους μήνες. Ίσως αποφασίσουν οι ίδιοι να αλλάξουν πορεία» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι το επιτυχές ταξίδι του Τραμπ στην Ασία, και οι συμφωνίες που πέτυχε για να καταστήσει τις ΗΠΑ «τον κορυφαίο προορισμό για κεφάλαια και επενδύσεις», αναδεικνύουν το κρίσιμο πλεονέκτημα της Αμερικής.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τον κορυφαίο στρατό στον κόσμο, την ισχυρότερη οικονομία και το ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό κέντρο, με το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, και είναι ηγέτιδα δύναμη στην τεχνολογία και την καινοτομία», δήλωσε. «Ο πρόεδρος Τραμπ ενισχύει και επεκτείνει αυτά τα πλεονεκτήματα — και οι Κινέζοι το γνωρίζουν».

Ο Μπέσεντ κατέληξε ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν τη συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και εξέφρασε βεβαιότητα πως αυτή θα τηρηθεί. «Φυσικά θα υπάρξουν κάποια εμπόδια… αλλά πιστεύω ότι τώρα έχουμε πολύ καλύτερα κανάλια επικοινωνίας» σημείωσε.