Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν θα πλήξουν στόχους εντός της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 19:32

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

