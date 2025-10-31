#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Δικαστική εντολή στην κυβέρνηση να συνεχίσει το πρόγραμμα SNAP για τρόφιμα σε φτωχά νοικοκυριά

Το υπουργείο Γεωργίας καλείται να χρησιμοποιήσει πόρους έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί το Supplemental Nutrition Assistance Program, από το οποίο επωφελούνται περισσότεροι από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες.

ΗΠΑ: Δικαστική εντολή στην κυβέρνηση να συνεχίσει το πρόγραμμα SNAP για τρόφιμα σε φτωχά νοικοκυριά

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 23:00

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει σε ισχύ το πρόγραμμα SNAP, που βοηθά τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα να αγοράζουν τρόφιμα, το οποίο επρόκειτο να διακοπεί από αύριο Σάββατο, λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Το υπουργείο Γεωργίας καλείται να χρησιμοποιήσει πόρους έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί το Supplemental Nutrition Assistance Program, από το οποίο επωφελούνται περισσότεροι από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες. Η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι το πρόγραμμα δεν είχε πλέον πόρους, λόγω του shutdown.

Ο δικαστής Τζον ΜακΚόνελ του Ρόουντ Άιλαντ, στον οποίο είχαν προσφύγει δήμοι, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ένα σωματείο, έκρινε ότι η αναστολή του SNAP (γνωστού παλαιότερα ως «κουπόνια τροφίμων») είναι παράνομη.

Το υπουργείο Γεωργίας ισχυριζόταν ότι δεν έχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει το πρόγραμμα που στοιχίζει 8,5-9 δισεκ. δολάρια μηνιαίως. Η κυβέρνηση λέει επίσης ότι το υπουργείο δεν εξουσιοδοτείται να καταβάλει τα ποσά αυτά μέχρι να εγκριθεί από το Κογκρέσο ο προϋπολογισμός και να λήξει το shutdown που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.

Οι ενάγοντες ωστόσο σημείωσαν ότι το υπουργείο διαθέτει ακόμη πόρους για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως τα 5,25 δισεκ. δολάρια του ταμείου έκτακτης ανάγκης που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν από το Κογκρέσο για να χρησιμοποιηθούν όταν κριθεί «απαραίτητο για τη λειτουργία του προγράμματος». Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα ξεχωριστό ταμείο, ύψους 23 δισεκ. δολαρίων, ώστε να αποφευχθεί η πρωτοφανής διακοπή των παροχών του SNAP.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γαλλία: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Σ. Βούλτεψη: Ποιος της δίνει τον αέρα να προσβάλει την Κοβέσι;

Γερμανία: Δικαστήριο καταδίκασε Ρώσο κατάσκοπο σε έξι χρόνια φυλάκιση

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα - Γιαννικοπούλου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο