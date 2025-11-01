#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεκορνί: Ώρα για κλειστές συζητήσεις για να περάσει ο προϋπολογισμός

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ζήτησε κλειστές συνομιλίες με τους βουλευτές για να επιτευχθεί συμβιβασμός στον προϋπολογισμό, μετά την αποτυχία της δημόσιας συζήτησης για τον φόρο περιουσίας.

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 09:47

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε κλειστές συνομιλίες με τους βουλευτές, καθώς προσπαθεί να περάσει τον προϋπολογισμό, μετά από μια έντονη κοινοβουλευτική συζήτηση που δεν κατάφερε να βρει συμβιβασμό σχετικά με τον φόρο περιουσίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι υπουργοί της κυβέρνησης θα προσκαλέσουν εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε «γενικές αρχές για ένα κοινό έδαφος» όσον αφορά το κύριο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό και το κεφάλαιο της κοινωνικής ασφάλισης, είπε.

«Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγισή μας, καθώς είναι σαφές ότι το να το κάνουμε εδώ, με πλήρη διαφάνεια και μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, τελικά δεν επιτρέπει μια ανοιχτή συζήτηση», δήλωσε ο Λεκορνί αργά την Παρασκευή στην Εθνοσυνέλευση. «Αντίθετα, δυστυχώς ενισχύει ορισμένες αντιδράσεις που μερικές φορές είναι πιο κομματικές».

Η έκκληση του πρωθυπουργού για συνομιλίες ήρθε αμέσως μετά την απόρριψη από την Εθνοσυνέλευση των προτάσεων της αριστεράς για τροποποιήσεις του φόρου που φέρει το όνομα του οικονομολόγου Gabriel Zucman.

Η κυβέρνηση αντιτάχθηκε στα μέτρα, αλλά ο Λεκορνί πρέπει να κατευνάσει τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τον καθοριστικό τους ρόλο για να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί με πρόταση μομφής, εάν δεν υπάρξει σημαντική αύξηση της φορολογίας των πλουσίων στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό.

Μια νέα πτώση της κυβέρνησης θα οδηγούσε πιθανώς σε πρόωρες εκλογές και θα ανέτρεπε τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, την οποία η Γαλλία χρειάζεται επειγόντως για να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη.

Η αστάθεια έχει ταράξει τις αγορές ομολόγων, όπου η πώληση γαλλικών περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού της χώρας τους τελευταίους μήνες.

