Σε δύο ακόμη υπόπτους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την κλοπή στο Λούβρο

Σε δύο από τους πέντε υπόπτους που συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα για τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο απήγγειλε κατηγορίες ο εισαγγελέας του Παρισιού σήμερα Σάββατο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο πρώτος ύποπτος, ο οποίος έχει ιστορικό προηγούμενων κλοπών, κατηγορήθηκε για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της ακροαματικής διαδικασίας. Ο δεύτερος ύποπτος κατηγορήθηκε για συνέργεια. Οι δύο, ηλικίας 37 και 38 ετών αντίστοιχα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη ληστεία που συγκλόνισε τον κόσμο.

Οι άλλοι τρεις που συνελήφθησαν την Τετάρτη έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ανέφερε η εισαγγελέας Laure Beccuau στην ανακοίνωση.

Κατά την εμφάνισή της στο δικαστήριο σήμερα, μία από τις ύποπτες δήλωσε ότι φοβάται για τα παιδιά της και για τον εαυτό της, σύμφωνα με το Agence France-Presse.

Οι εισαγγελείς είχαν προηγουμένως απαγγείλει κατηγορίες σε δύο άλλους άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι δύο άνδρες παραδέχτηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους στο έγκλημα και παραμένουν στη φυλακή. Τα πολύτιμα κολιέ, τιάρες και σκουλαρίκια που εκλάπησαν δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Πολιτικοί, η γαλλική αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας του Λούβρου έχουν επικριθεί για το ότι δεν εμπόδισαν τη ληστεία. Η διοικητική έρευνα για την αποτυχία της ασφάλειας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε «υποτίμηση του δυνητικού κινδύνου» κλοπής και εισβολής στο Λούβρο για περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς και ανεπαρκής εξωτερική επιτήρηση.