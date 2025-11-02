#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό της Rosneft

Επίθεση με drones των ουκρανικών δυνάμεων χτύπησε πετρελαϊκό τερματικό της Rosneft στο Τουάπσε, προκαλώντας καταστροφές σε δεξαμενόπλοιο και υποδομές φόρτωσης, όπως δήλωσε αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό της Rosneft

Δημοσιεύθηκε: 2 Νοεμβρίου 2025 - 13:36

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία επίθεση με drones σε έναν ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό ιδιοκτησίας της Rosneft, στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU).

Στη δήλωσή του, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι πέντε επιδρομές με τη χρήση drones κατέστρεψαν ένα δεξαμενόπλοιο, υποδομές φόρτωσης του πετρελαίου, αλλά και κτίρια του λιμανιού σε κοντινή απόσταση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

