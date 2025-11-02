#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με μαυρισμένο μάτι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σταμάτησε ληστή που έκλεβε τσάντα

Ο Greek Freak αποκάλυψε ότι τραυματίστηκε προσπαθώντας να σταματήσει έναν ληστή που επιχείρησε να κλέψει την τσάντα μιας γυναίκας.

Με μαυρισμένο μάτι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σταμάτησε ληστή που έκλεβε τσάντα

Δημοσιεύθηκε: 2 Νοεμβρίου 2025 - 15:14

Μετά την ήττα των Μπακς από τους Κινγκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το μαυρισμένο μάτι με το οποίο εμφανίστηκε στον αγώνα:

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα».

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι φέρνει ο Νοέμβρης για το ελληνικό χρηματιστήριο

Μυτιληναίος: Το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί τον κλάδο του αλουμινίου

Καραβίας: Εξαγορές όπου υπάρχει η σωστή ευκαιρία

Σε ποια καταστήματα των ΕΛΤΑ μπαίνει από αύριο «λουκέτο»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο