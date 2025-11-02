Η Visa παίζει δυνατά στην αγορά των stablecoins κατά τη Mizuho

Το τελευταίο ισχυρό από άποψης αποτελεσμάτων τρίμηνο της Visa ώθησε τους αναλυτές της Mizuho να αναρωτηθούν αν ο κολοσσός των ηλεκτρονικών πληρωμών εξελίσσεται «στο stablecoin των stablecoins».

Σε σημείωμα προς τους πελάτες, ο Νταν Ντόλεφ της Mizuho ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της Visa για το τρίτο τρίμηνο ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 12%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

«Μετά τις μέτριες προβλέψεις του προηγούμενου τριμήνου», έγραψε ο αναλυτής, «αυτό το τρίμηνο ήταν πραγματικά αρκετά καλό για τη Visa», επισημαίνοντας τις καλύτερες συγκρίσεις σε ετήσια βάση και τα συντηρητικά προηγούμενα σχόλια από τη διοίκηση.

Αναφορικά με τη μετέπειτα πορεία, η Mizuho πιστεύει ότι οι προβλέψεις της Visa για το οικονομικό έτος 2026, με χαμηλή διψήφια αύξηση, «έθεσαν τον πήχη ψηλά, αλλά είναι πιθανό να επιτευχθούν, εκτός αν υπάρξουν αρνητικές μακροοικονομικές εκπλήξεις». Οι αναλυτές πρόσθεσαν ότι «οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν υγιείς», υποστηριζόμενες από τις δαπάνες στον τομέα του λιανικού εμπορίου, των ταξιδιών και των καυσίμων.

Ωστόσο, η εταιρεία εστίασε την προσοχή της στα stablecoins, τα ψηφιακά tokens που είναι συνδεδεμένα με τα παραστατικά νομίσματα (fiat), τα οποία η Mizuho χαρακτήρισε «βασικό καταλύτη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τη Visa».

Σύμφωνα με την ανάλυση, «τα stablecoins αναδεικνύονται ως όλο και πιο εμπορεύσιμα», ενώ η Visa «λειτουργεί ως το δίκτυο των δικτύων (ή καλύτερα ως το stablecoin των stablecoins)».

Ο Ντόλεφ σημείωσε ότι τα προγράμματα της Visa που συνδέονται με stablecoins έχουν επεκταθεί σε «περισσότερα από 130 προγράμματα έκδοσης καρτών σε πάνω από 40 χώρες», με τις σχετικές δαπάνες να τετραπλασιάζονται σε ετήσια βάση.

Ο αναλυτής υπέδειξε το πρόγραμμα Visa Direct -το οποίο εκτιμά ότι έχει αυξηθεί με σύνθετο ρυθμό περίπου 50% από το 2016 και τώρα αντιπροσωπεύει έως και το 20% του παγκόσμιου όγκου χρεωστικών καρτών της Visa-, ως σημαντικό παράγοντα.

Ο στόχος της εταιρείας, σύμφωνα με τη Mizuho, είναι να επιτρέψει στις τράπεζες να «εκδίδουν και να καταστρέφουν τα δικά τους stablecoins με την πλατφόρμα tokenized asset της Visa».

Κατά την άποψη της εταιρείας αναλύσεων, «ο βασικός νικητής είναι το δίκτυο που τα συνδέει».