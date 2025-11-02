Ο Μπάφετ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Berkshire με σχεδόν $400 δισ. στο ταμείο

Με ρεκόρ μετρητών που αγγίζουν σχεδόν τα 400 δισ. δολάρια (381,7 δισ. δολάρια για την ακρίβεια), ολοκλήρωσε το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς η Berkshire Hathaway, δημοσιεύοντας χθες Σάββατο (1/11) την τελευταία της οικονομική έκθεση πριν από τη αποχώρηση του Γουόρεν Μπάφετ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Για 12ο συνεχόμενο τρίμηνο, ο όμιλος του Μπάφετ πούλησε περισσότερες μετοχές από όσες αγόρασε στο χαρτοφυλάκιο μετοχών αξίας 283,2 δισ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές της Apple και της American Express μεταξύ άλλων.

Η Berkshire επίσης δεν προέβη σε επαναγορά ιδίων μετοχών, το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο χωρίς επαναγορές, παρόλο που η τιμή της μετοχής της υστερεί σημαντικά σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.

Οι χαμηλότερες ασφαλιστικές ζημίες συνέβαλαν στην αύξηση των λειτουργικών κερδών του γ΄ τριμήνου κατά 34% σε 13,49 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 17% σε 30,8 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις 2%, ρυθμός χαμηλότερος από τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.

Ο 95χρονος Μπάφετ συσσωρεύει μετρητά, καθώς προετοιμάζεται να βάλει τέλος στη θητεία έξι δεκαετιών ως διευθύνων σύμβουλος στο τέλος του έτους.

Ο 63χρονος αντιπρόεδρος Γκρεγκ Αμπέλ θα διαδεχθεί τον θρυλικό επενδυτή, αν και ο Μπάφετ θα παραμείνει πρόεδρος.

Η εταιρεία δεν έχει κάνει γνωστό τι θα κάνει με τα μετρητά, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν την καταβολή του πρώτου μερίσματος προς τους μετόχους από το μακρινό 1967.

Η Berkshire σχεδιάζει να καταβάλει 9,7 δισ. δολάρια σε μετρητά για να αγοράσει την εταιρεία χημικών OxyChem της Occidental Petroleum, μια συναλλαγή που ανακοινώθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Ο Τζέιμς Σάναχαν, αναλυτής της Edward Jones, ο οποίος αναβάθμισε την αξιολόγηση της Berkshire σε «buy» τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η επιμονή της εταιρείας να μη δαπανήσει περισσότερα μετρητά κατά τη διάρκεια της φετινής ανάκαμψης της αγοράς ήταν απογοητευτική.

Η εταιρεία όπως προαναφέρθηκε πούλησε μετοχές και έχει συγκεντρώσει μετρητά, ωστόσο η διοίκηση στην τελευταία επιστολή προς τους μετόχους τον Φεβρουάριο είχε τονίσει ότι «ποτέ δεν θα προτιμήσει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμων με μετρητά από την απόκτηση καλών επιχειρήσεων, είτε με πλήρη ιδιοκτησία είτε μερική».

«Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν την τρέχουσα κατάσταση της Berkshire ως εξαιρετική από πλευράς ταμειακών διαθεσίμων, η μεγάλη πλειονότητα των χρημάτων σας παραμένει σε μετοχές», είχε σημειώσει τότε η εταιρεία.

Ωστόσο, καθώς η Berkshire τείνει να συσσωρεύει περισσότερα μετρητά, ορισμένοι έχουν εκλάβει αυτή την κίνηση ως ένδειξη ότι ο Μπάφετ δεν βλέπει νέους τρόπους για να επενδύσει κεφάλαια στην τρέχουσα ανοδική πορεία της αγοράς, λίγο πριν παραδώσει τα σκήπτρα στη μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο.