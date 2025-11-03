#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισραήλ: Υπό κράτηση η πρώην γενική εισαγγελέας στρατού

Η Γιφάτ Τομέρ Γερουσαλμί εξαφανίστηκε την Κυριακή, αφού δύο μέρες νωρίτερα ανακοίνωσε την παραίτηση της, στο πλαίσιο έρευνας για διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων από Ισραηλινούς στρατιώτες το 2024.

Ισραήλ: Υπό κράτηση η πρώην γενική εισαγγελέας στρατού

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 10:38

Η πρώην γενική εισαγγελέας του στρατού του Ισραήλ Γιφάτ Τομέρ- Γερουσαλμί τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση το 2024 Παλαιστίνιων κρατουμένων από Ισραηλινούς στρατιώτες σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ.

Αφού ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή η Τομέρ- Γερουσαλμί εξαφανίστηκε την Κυριακή, πυροδοτώντας εικασίες στον ισραηλινό Τύπο ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε ότι «υπό το φως των γεγονότων της χθεσινής νύκτας, η σωφρονιστική υπηρεσία ενεργεί με αυξημένη επαγρύπνηση για να εγγυηθεί την ασφάλεια της κρατούμενης στο κέντρο κράτησης» όπου βρίσκεται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραήλ: Σε ομήρους ανήκουν οι τρεις σοροί που παρέδωσε χθες η Χαμάς

Ισραήλ: Ο στρατός παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων από τη Γάζα

Χαμάς: Επέστρεψε 45 σορούς Παλαιστίνιων το Ισραήλ

Ισραήλ: Σε παραίτηση ωθήθηκε η στρατιωτική γενική εισαγγελέας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο