Η μετοχή της Davide Campari-Milano χάνει έως 6% στο Μιλάνο, μετά την κατάσχεση μετοχών αξίας 1,3 δισ. ευρώ από τη Lagfin, στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή κεφαλαιακών κερδών.

Κατάσχεση €1,3 δισ. «τινάζει» την Campari, καταρρέει η μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 11:48

Κατηφορίζουν οι μετοχές της Davide Campari-Milano, μετά την απόφαση των Ιταλών εισαγγελέων την Παρασκευή να κατασχέσουν μετοχές αξίας περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που ελέγχει την εταιρεία παραγωγής ποτών.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση κοινών μετοχών της Davide Campari-Milano, που ανήκαν στη Lagfin, εταιρεία συμμετοχών με έδρα το Λουξεμβούργο και βασικό μέτοχο του ομίλου Campari.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη Lagfin, η οποία φέρεται να μην κατέβαλε φόρο για 5,3 δισ. ευρώ κεφαλαιακά κέρδη που προέκυψαν όταν απορρόφησε μια ιταλική θυγατρική που κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Campari.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι με τη συγχώνευση δεν δηλώθηκαν τα παραπάνω κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία είχαν προκύψει κατά τη «φορολογική έξοδο» της ιταλικής εταιρείας, όπως απαιτεί η ιταλική νομοθεσία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι μετοχές της Campari χάνουν έως και 6% στις πρώτες συναλλαγές στο Μιλάνο σήμερα Δευτέρα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από τον Απρίλιο.

 

