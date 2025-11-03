Υψηλό τριών μηνών για το σιτάρι με στήριξη από Πεκίνο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το σιτάρι ξεπέρασαν τα 5,40 δολάρια ανά μπούσελ, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 22 Ιουλίου, λόγω των προσδοκιών για ανάκαμψη της ζήτησης από την Κίνα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ένας σημαντικός Κινέζος εισαγωγέας σιτηρών φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον για φορτία αμερικανικού σιταριού προς αποστολή μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, μετά την εμπορική εκεχειρία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, η Κίνα δεν έχει αγοράσει αμερικανικό σιτάρι από τις αρχές Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Ωστόσο, παρά τα αισιόδοξα σημάδια, η άφθονη παγκόσμια προσφορά ενδέχεται να μετριάσει τα κέρδη.