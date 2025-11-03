#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το σχόλιο έκανε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αφού τον Οκτώβριο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει απλώσει «το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας» προς την Τεχεράνη.

Χαμενεΐ: «Αδύνατη» η συνεργασία με τις ΗΠΑ όσο στηρίζουν το Ισραήλ

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 15:29

Η συνεργασία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή όσο η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να υποστηρίζει το Ισραήλ και να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις και να επεμβαίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. 

«Οι Αμερικανοί λένε μερικές φορές ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Ιράν. Η συνεργασία με το Ιράν δεν είναι δυνατή όσο οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν το καταραμένο σιωνιστικό καθεστώς, διατηρούν στρατιωτικές βάσεις και επεμβαίνουν στην περιοχή», είπε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόλαντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες» να κάνουν συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά λέγοντας: «Το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας είναι ανοικτό [απλωμένο]».

Οι δύο χώρες είχαν πέντε γύρους συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης πριν από έναν πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον πλήττοντας σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προσκρούσει σε σημαντικά εμπόδια όπως το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου στο ιρανικό έδαφος, το οποίο οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να μειώσουν στο μηδέν προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν οποιονδήποτε κίνδυνο εργαλειοποίησης, ένα σχέδιο που απορρίπτει η Τεχεράνη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

