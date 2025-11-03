Σε εξαγορά μαμούθ που φτάνει τα $50 δισ. προχωρά η Kimberly-Clark

Tην Kenvue, αμερικανική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων υγείας που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αγοράζει η Kimberly-Clark σε μια συμφωνία αξίας περίπου 50 δισ. δολαρίων.

Οι μέτοχοι της Kenvue θα λάβουν 3,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και 0,14625 μετοχές της Kimberly-Clark ανά μετοχή τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έναντι συνολικού τιμήματος 21,01 δολαρίων ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος της Kimberly-Clark την Παρασκευή. Πρόκειται για premium 46% σε σχέση με το κλείσιμο της Kenvue την Παρασκευή.

Η συμφωνία έχει επιχειρηματική αξία 48,7 δισ. δολαρίων, ανέφεραν οι εταιρείες. Οι νυν μέτοχοι της Kimberly-Clark θα κατέχουν περίπου το 54% των συνδυασμένων εταιρειών και οι μέτοχοι της Kenvue θα λάβουν το υπόλοιπο.

Οι μετοχές της Kimberly-Clark, η οποία κατέχει τα εμπορικά σήματα Kleenex και Huggies, υποχώρησαν κατά 16% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Kenvue σημείωσε άνοδο 19%.

Η Kimberly-Clark δήλωσε ότι η συγχώνευση θα της επιτρέψει να ξεπεράσει την Unilever και να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος πωλητής προϊόντων υγείας και ευεξίας μετά την Procter & Gamble.

Το χαρτοφυλάκιο της Kenvue περιλαμβάνει τη λοσιόν Neutrogena, το στοματικό διάλυμα Listerine, το αντιαλλεργικό φάρμακο Benadryl και τα προϊόντα περιποίησης πληγών Band-Aid.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες από τότε που αποσχίστηκε από την Johnson & Johnson. Ακτιβιστές επενδυτές έχουν αποκτήσει μερίδια στην Kenvue μετά από σειρά απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ τον Ιούλιο η εταιρεία απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο Thibaut Mongon, σημειώνει το Bloomberg.

Η συμφωνία θα μπορούσε να περιπλακεί από τις επιθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στο φάρμακο παρακεταμόλης Tylenol, το εμβληματικότερο προϊόν της. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι οι έγκυοι γυναίκες δεν πρέπει να λαμβάνουν το παυσίπονο, ισχυριζόμενος ότι ενδεχομένως προκαλεί αυτισμό.

Δεν υπάρχει, βέβαια, σαφής σύνδεση μεταξύ της χρήσης του Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ανεπιθύμητων νευροσυμπεριφορικών ή αναπτυξιακών αποτελεσμάτων όπως ο αυτισμός.

Οι δυσκολίες της Kenvue συνεχίστηκαν και στο τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι οργανικές πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 4,4%, χειρότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η μονάδα του κλάδου φροντίδας — η οποία περιέχει το Τylenol — οδήγησε την πτώση, με -5,3%.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και διευθύνων σύμβουλος θα παραμείνει ο Mike Hsu.

«Η Kimberly-Clark έχει προβεί σε σημαντικό μετασχηματισμό προκειμένου να στρέψει το χαρτοφυλάκιό της σε επιχειρήσεις υψηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους», δήλωσε ο Hsu, σημειώνοντας ότι η συλλογή επωνυμιών της Kenvue ανταποκρίνεται σ' αυτό το αίτημα.