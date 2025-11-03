Amazon: Mega deal $38 δισ. με την OpenAI

Η Amazon υπέγραψε μέσω της μονάδας cloud συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων για να καλύψει μέρος της ζήτησης της OpenAI για υπολογιστική ισχύ.

Ειδικότερα, η Amazon Web Services (AWS) θα παρέχει στη δημιουργό του ChatGPT πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia, στο πλαίσιο επταετούς συμφωνίας, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη της μετάβασης της OpenAI από ερευνητικό εργαστήριο σε κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης, που έχει αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Η εταιρεία έχει δεσμευθεί να δαπανήσει 1,4 τρισ. δολάρια για υποδομές, προκειμένου να δημιουργήσει και να υποστηρίξει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

«Καθώς η OpenAI συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του τι είναι δυνατό, η κορυφαία υποδομή της AWS θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των φιλοδοξιών της στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της AWS, Ματ Γκάρμαν, σε ανακοίνωση.

Η μετοχή της Amazon εκτινάχτηκε περίπου 5% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ενώ η Nvidia ενισχύθηκε έως και 3%.