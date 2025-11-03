#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Amazon: Mega deal $38 δισ. με την OpenAI

H Amazon Web Services θα παρέχει στη δημιουργό του ChatGPT πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia.

Amazon: Mega deal $38 δισ. με την OpenAI

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 16:30

Η Amazon υπέγραψε μέσω της μονάδας cloud συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων για να καλύψει μέρος της ζήτησης της OpenAI για υπολογιστική ισχύ.

Ειδικότερα, η Amazon Web Services (AWS) θα παρέχει στη δημιουργό του ChatGPT πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia, στο πλαίσιο επταετούς συμφωνίας, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη της μετάβασης της OpenAI από ερευνητικό εργαστήριο σε κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης, που έχει αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Η εταιρεία έχει δεσμευθεί να δαπανήσει 1,4 τρισ. δολάρια για υποδομές, προκειμένου να δημιουργήσει και να υποστηρίξει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

«Καθώς η OpenAI συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του τι είναι δυνατό, η κορυφαία υποδομή της AWS θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των φιλοδοξιών της στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της AWS, Ματ Γκάρμαν, σε ανακοίνωση.

Η μετοχή της Amazon εκτινάχτηκε περίπου 5% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ενώ η Nvidia ενισχύθηκε έως και 3%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΙ: Eπενδύει $15 δισ. στα Εμιράτα η Microsoft

Γιατί η Barclays βλέπει τις δισκογραφικές σε «επικίνδυνη ζώνη» λόγω ΑΙ

Ισχυρά κέρδη για την Amazon, στα 180,17 δισ. δολ. τα έσοδα

Berstein: Πόσο στοιχίζει 1 GW για κέντρο δεδομένων ΑΙ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο