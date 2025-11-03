#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΕ: Ανθρωπιστική βοήθεια €21,5 εκατ. σε Βενεζουέλα, Αϊτή, Κούβα, Τζαμάικα

Μετά τον τυφώνα Mελίσσα και για την αντιμετώπιση των κρίσεων σε Καραϊβική και Λατινική Αμερική, τα κράτη-μέλη παρέχουν τρόφιμα, ιατρική βοήθεια, καθαρό νερό, καταλύματα και αποστολές διάσωσης, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 17:04

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 21,5 εκατ. ευρώ σε νέα ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των κρίσεων στη Βενεζουέλα και την Αϊτή, καθώς και των καταστροφών που προκάλεσε ο τυφώνας Mελίσσα στην Καραϊβική. Όπως ανακοινώθηκε, 14,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη στήριξη των πληγέντων από την κρίση στη Βενεζουέλα, 5 εκατ. ευρώ για την επείγουσα ανταπόκριση σε Τζαμάικα, Κούβα και Αϊτή, και 2 εκατ. ευρώ για βοήθεια στους εκτοπισμένους και τις κοινότητες που υποφέρουν από τη βία στην Αϊτή.

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι τα κράτη-μέλη της παρέχουν τρόφιμα, ιατρική βοήθεια, καθαρό νερό, καταλύματα και αποστολές διάσωσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

