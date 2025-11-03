Η Alphabet θέλει να βγει εκ νέου στις αγορές ομολόγων το 2025

Στις αγορές ομολόγων θέλει να βγει εκ νέου το 2025 η Alphabet η μητρική της Google, επιδιώκοντας να προβεί σε εκδόσεις χρέους σε πολλαπλές προσφορές τόσο σε δολάρια όσο και σε ευρώ, όπως σημειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με έκθεση της Moody's Ratings, ο κολοσσός των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση των χρεογράφων για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων και της πιθανής αποπληρωμής μέρους του ανεξόφλητου χρέους.

Τον περασμένο Απρίλιο η εταιρείας αξιοποίησε την αγορά χρέους σε ευρώ αντλώντας 6,75 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Oracle εξέδωσε 18 δισ. δολάρια νέο χρέος τον Σεπτέμβριο, ενώ η Meta άντλησε 30 δισ. δολάρια από ομόλογα τον περασμένο μήνα.

Η ζήτηση για υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης από την Alphabet και άλλους τεχνολογικούς ομίλους αυξάνεται. «Αυτές οι εταιρείες λένε ότι έχουν περιορισμένη χωρητικότητα», δήλωσε ο Εμίλ Ελ Νεμς, της Moody's Ratings. Η Alphabet, η Oracle και η Meta είναι επίσης λιγότερο μοχλευμένες από τις ομοειδείς εταιρείες, συμπλήρωσε.

Η Alphabet έχει διατηρήσει την ηγετική θέση της στην αγορά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της, κυρίως τη μηχανή αναζήτησης Google, όπου έχει ενσωματώσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Κατέχει επίσης κυρίαρχη θέση στην αγορά μέσω των διαφημιστικών της υπηρεσιών και του YouTube.