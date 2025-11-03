Συμπαραγωγή όπλων με Γερμανία-Δανία ξεκινά η Ουκρανία

Η Ουκρανία σκοπεύει να ανοίξει φέτος γραφεία σε Βερολίνο και Κοπεγχάγη για συμπαραγωγή και εξαγωγή οπλικών συστημάτων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με την πολύτιμη συνδρομή των συμμάχων του στη Δύση, το Κίεβο ενισχύει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του θα μπορούσε να εξάγει θαλάσσια drones και συστήματα πυροβολικού. «Πρόκειται για συμπαραγωγή και εξαγωγή όπλων που έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερα κεφάλαια για την εγχώρια παραγωγή όσων μας λείπουν και δεν έχουμε τα χρήματα (σ.σ. να αποκτήσουμε)», είπε.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται από τους συμμάχους της σε ό,τι αφορά μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά έχει σημειώσει πρόοδο σε προγράμματα ανάπτυξης πυραύλων και drones. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή πυραύλων Flamingo και Ruta.

Την επόμενη εβδομάδα, ουκρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για την παραγωγή drones, με την οποία το Κίεβο ευελπιστεί πως θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ