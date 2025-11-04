Σάλος στη Γαλλία κατά Shein: Πωλούσε σεξουαλικές κούκλες που μοιάζουν με παιδιά

Η Shein δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις έρευνες των γαλλικών αρχών, μετά την απειλή του υπουργού Οικονομικών Roland Lescure να απαγορεύσει τη λειτουργία του αμφιλεγόμενου διαδικτυακού καταστήματος στη χώρα, λόγω της πώλησης σεξουαλικών κούκλων που μοιάζουν με παιδιά.

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι γαλλικές αρχές άρχισαν έρευνα για τη Shein και άλλες τρεις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τη Δευτέρα, μετά από καταγγελίες ότι πουλούν σεξουαλικές κούκλες που μοιάζουν με παιδιά από διάφορους τρίτους πωλητές στους ιστότοπούς τους.

«Θα συνεργαστούμε 100% με το δικαστικό σύστημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Shein, Quentin Ruffat, στο ραδιόφωνο RMC. «Αυτά τα ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι πολύ σοβαρά για να αγνοηθούν», πρόσθεσε.

Η διαμάχη ξέσπασε μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein στο Παρίσι. Τα σχέδια επέκτασης της κινεζικής λιανικής εταιρείας έχουν συναντήσει έντονη αντίδραση από επιχειρηματίες, καταναλωτές και πολιτικούς στη Γαλλία.

Η Shein δήλωσε ότι έχει αναστείλει την κατηγορία «προϊόντα για ενήλικες» στην αγορά της και έχει απαγορεύσει παγκοσμίως να πωλούνται σεξουαλικές κούκλες.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης, η οποία είναι γνωστή για την πώληση φθηνών γυναικείων ενδυμάτων που παράγονται με τη δική της επωνυμία, ξεκίνησε το 2023 μια ευρύτερη ηλεκτρονική αγορά για τρίτους πωλητές.

Ο Donald Tang, εκτελεστικός πρόεδρος της Shein, δήλωσε ότι «όλα τα σχετικά προϊόντα έχουν αφαιρεθεί. Εντοπίζουμε την πηγή και θα λάβουμε άμεσα και αποφασιστικά μέτρα εναντίον των υπευθύνων.