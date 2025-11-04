Απούσα η ΕΕ από τη σύνοδο με τη Λατινική Αμερική για να μη... θυμώσει ο Τραμπ

Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα απουσιάσουν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, εν μέρει λόγω ανησυχιών μη... θυμώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-CELAC (Κοινότητα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) κινδυνεύει να απαξιωθεί από την ίδια την Ευρώπη, σε μια συγκυρία που οι ΗΠΑ θέτουν στο στόχαστρο χώρες όπως η Κολομβία -η οποία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής- και η Βενεζουέλα για καταγγελίες περί διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μόνο πέντε ηγέτες από την Ευρώπη και τρεις ηγέτες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έχουν επιβεβαιώσει ότι θα παραστούν στη σύνοδο, που θα πραγματοποιηθεί στη Σάντα Μάρτα της Κολομβίας στις 9-10 Νοεμβρίου.

Η χαμηλή προσέλευση εκτιμάται ότι εν μέρει οφείλεται στην ολοένα και πιο επιθετική στάση της Ουάσιγκτον στην περιοχή, ανέφεραν οι πηγές. Ο Τραμπ έχει εντείνει τις στρατιωτικές απειλές του κατά της Βενεζουέλας και πρόσφατα επέβαλε κυρώσεις στον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο.

Ο Μερτς δεν θα παραστεί επικαλούμενος «τη χαμηλή συμμετοχή άλλων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στέφαν Κορνέλιους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο θα απουσιάσει και η Φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με την Πάουλα Πίνιο, επικεφαλής εκπρόσωπο της Επιτροπής.

«Λόγω της τρέχουσας ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και της χαμηλής συμμετοχής άλλων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής», δήλωσε, σημειώνοντας ότι στη θέση της θα παραστεί η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Μαζί, η ΕΕ και η CELAC αντιπροσωπεύουν 60 χώρες και το 21% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η σύνοδος κορυφής έχει στην ατζέντα θέματα όπως η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θέλουν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής για να θέσουν στο τραπέζι τις πρόσφατες κινήσεις του Τραμπ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης αμερικανικών πλοίων κοντά στη Βενεζουέλα, των κυρώσεων και των απειλών για κατάληψη της Διώρυγας του Παναμά, ανέφεραν οι πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Οι χώρες επιθυμούν επίσης η ΕΕ να υποστηρίξει υποψήφιο από τη Λατινική Αμερική ή την Καραϊβική για τον επόμενο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση δεν είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής της Λατινικής Αμερικής που καταλήγει σε πολιτικό διχασμό. Τη Δευτέρα, η Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει για έναν χρόνο την κρίσιμη συνάντηση ηγετών απ' όλη την Αμερική, καθώς οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε σκάφη στην περιοχή υποδαυλίζουν τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα και διχάζουν τα κράτη.

Παράλληλα, η ΕΕ ελπίζει μέχρι το τέλος του έτους να οριστικοποιήσει την εμπορική συμφωνία με την ομάδα των νοτιοαμερικανικών κρατών Mercosur, η οποία σέρνεται για χρόνια.