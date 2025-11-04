#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Υποχωρεί η Wall Street με «βαρίδι» την Palantir - Απώλειες για το Brent

Χαμάς: Θα παραδώσουμε στο Ισραήλ τη σορό ενός ακόμη στρατιώτη ομήρου

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ήδη επιστρέψει 20 από τις 28 σορούς ομήρων. Σε αντάλλαγμα, το Τελ Αβίβ παρέδωσε 270 σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Χαμάς: Θα παραδώσουμε στο Ισραήλ τη σορό ενός ακόμη στρατιώτη ομήρου

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 16:41

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τη σορό ενός Ισραηλινού στρατιώτη που κρατείτο όμηρος από Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την παράδοση της σορού στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σορός βρέθηκε στη Σετζάγια, ένα ανατολικό προάστιο της πόλης της Γάζας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να κατέχεται από ισραηλινές δυνάμεις, αφού το Ισραήλ επέτρεψε την πρόσβαση στην τοποθεσία σε ομάδες της Χαμάς και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς παρέδωσε και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακα σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από φυλακές στο Ισραήλ.

Η Χαμάς δεσμεύτηκε επίσης να παραδώσει τα λείψανα των νεκρών ομήρων, αλλά υποστηρίζει ότι η καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας από τον πόλεμο δυσχεραίνει τον εντοπισμό των σορών. Το Ισραήλ κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα για κωλυσιεργία.

Η Χαμάς έχει ήδη επιστρέψει 20 από τις 28 σορούς ομήρων που είχαν ταφεί στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ παρέδωσε 270 σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, τόνισαν υγειονομικές αρχές της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φιντάν: Η Τουρκία έτοιμη να συμβάλει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη στη Γάζα

Δύο «τρομοκράτες» στη Γάζα σκότωσε ο ισραηλινός στρατός

Χαμάς: Επέστρεψε 45 σορούς Παλαιστίνιων το Ισραήλ

Ισραήλ: Υπό κράτηση η πρώην γενική εισαγγελέας στρατού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο