Η Ρωσία σε διαρκή επαφή με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχετικά με την κρίση στην Καραϊβική

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «έχουμε διαρκείς επαφές εργασίας» με το Καράκας, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 23:17

Η Μόσχα παραμένει σε διαρκή επαφή με το Καράκας σχετικά με την κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η Ρωσία παρέχει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «έχουμε διαρκείς επαφές εργασίας» με το Καράκας, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την Κυριακή, ο Πεσκόφ τόνισε πως η Ρωσία επιθυμεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας και να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την «υπέρμετρη στρατιωτική βία» των ΗΠΑ στην Καραϊβική και επιβεβαίωσε την υποστήριξή της Μόσχας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης τον Μάιο.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

