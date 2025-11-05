#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το μεγαλύτερο shutdown στην Ιστορία των ΗΠΑ

Εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι χωρίς μισθό, δεν δίνονται τα επιδόματα τροφίμων. Ο Τραμπ ρίχνει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, αρνούμενος κάθε συνάντηση. 36 μέρες παράλυσης.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 08:34

Η Ουάσιγκτον έχει εισέλθει στη μεγαλύτερη κυβερνητική αναστολή λειτουργίας στην Ιστορία της, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών συνεχίζεται και ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τις εκκλήσεις για διαπραγμάτευση.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η σημερινή μέρα είναι η 36η του shutdown, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2018-19. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, υπηρεσίες έχουν κλείσει, ενώ έχει διαταραχθεί η παροχή κουπονιών τροφίμων για 40 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι η κυβέρνησή του θα επαναφέρει τα επιδόματα τροφίμων για τους πιο φτωχούς μόνο εάν οι «ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί» ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση.

Οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες του Κογκρέσου ζητούν από τους Δημοκρατικούς να συμφωνήσουν σε προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης στα τρέχοντα επίπεδα δαπανών. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί δηλώνουν πως δεν θα συναινέσουν αν δεν ανακληθούν οι προγραμματισμένες περικοπές στις φορολογικές πιστώσεις υγειονομικής περίθαλψης που λήγουν στο τέλος του έτους.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για συνάντηση με κορυφαίους Δημοκρατικούς, παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί θεωρούν τον ίδιο και το κόμμα του υπεύθυνους για το shutdown.

«Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να ανοίξουν τη χώρα», είπε στους δημοσιογράφους την Κυριακή, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς. «Έχουμε ψηφίσει 14 φορές για να ανοίξει η χώρα, και αυτοί ψηφίζουν να μείνει κλειστή».

