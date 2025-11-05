Κάλπες με μηνύματα για Τραμπ, η σημασία της εκλογής Μαμντάνι

Για τους Δημοκρατικούς, η χθεσινή ημέρα έφερε περισσότερα από τρεις μεγάλες εκλογικές νίκες. Χάραξε επίσης έναν δρόμο αναζωογόνησης για ένα κόμμα που είχε αποδυναμωθεί κάτω από την κυριαρχία του προέδρου Τραμπ, σχολιάζει η WSJ.

Δύο γυναίκες με κεντρώα πολιτικά προφίλ και υπόβαθρο στην εθνική ασφάλεια, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ στη Βιρτζίνια και η Μάικι Σέριλ στο Νιου Τζέρσεϊ, όχι μόνο κέρδισαν τις εκλογές και αναδεικνύονται κυβερνήτες των πολιτειών, αλλά το έκαναν με απροσδόκητα μεγάλα περιθώρια -κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερο, σύμφωνα με σχεδόν τα τελικά αποτελέσματα. Και οι δύο εστίασαν σε μια ατζέντα που υποσχέθηκε να μειώσει το κόστος της καθημερινής ζωής, ενώ συνέδεσαν τους αντιπάλους τους με τον Τραμπ και το κίνημα MAGA.

Οι δύο αυτές νίκες, μαζί με την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης, έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι αναδεικνύουν μια νέα γενιά ηγετών, προσδίδοντας εν δυνάμει νέα ενέργεια στο κόμμα -αν και παραμένουν προκλήσεις. Η αντιπαράθεση μεταξύ κεντρώων και προοδευτικών για την κατεύθυνση του κόμματος παραμένει και ο Μαμντάνι ενδέχεται να προσφέρει στον Τραμπ ένα νέο πολιτικό όπλο.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τουλάχιστον σε πολιτείες με ανταγωνιστικό εκλογικό πεδίο. Κανένας από τους υποψηφίους του GOP για κυβερνήτης δεν μπόρεσε να υπερβεί τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ σε Νιου Τζέρσεϊ ή Βιρτζίνια. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι Δημοκρατικοί διαθέτουν μεγαλύτερη ορμή ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Ο Τζακ Τσιαταρέλι, που είχε τη στήριξη του Τραμπ και υιοθέτησε μεγάλο μέρος της ρητορικής του κινήματος MAGA κατά την εκστρατεία του στο Νιου Τζέρσεϊ, συγκέντρωνε 43% σύμφωνα με σχεδόν τα τελικά αποτελέσματα -ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με την αποδοχή του Τραμπ στην πολιτεία. Μια μεγάλη έρευνα των ψηφοφόρων της Τρίτης, η Voter Poll της SSRS, διαπίστωσε ότι 42% των ψηφοφόρων του Νιου Τζέρσεϊ εγκρίνουν την απόδοση του Τραμπ.

Στη Βιρτζίνια, η Ρεπουμπλικανή Γουίνσομ Έαρλ-Σιρς, στόχος καμπάνιας των Δημοκρατικών που τη συνέδεαν με τον Τραμπ, συγκέντρωνε 42% των ψήφων, ελαφρώς πάνω από το 39% της αποδοχής του Τραμπ, όπως κατέγραψε η Voter Poll. Και στις δύο πολιτείες, διπλάσιο ποσοστό ψηφοφόρων ή και περισσότερο δήλωσε ότι η ψήφος του ήταν ένδειξη αντίθεσης προς τον Τραμπ παρά στήριξης.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά άσχημα για το κόμμα», δήλωσε ο Μάικλ ΝτουΧέιμ, πρώην πολιτικός διευθυντής της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών και της προεδρικής εκστρατείας του Τζον Μακέιν, μεταξύ άλλων. «Οι Ρεπουμπλικανοί θα ήταν φρόνιμο να λάβουν υπόψη τα προειδοποιητικά σημάδια αυτών των εκλογών». Ενόψει των εκλογών για τη Βουλή και τη Γερουσία του επόμενου έτους, πρόσθεσε ότι «αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν ένα πρώιμο σύστημα προειδοποίησης».

Παρότι η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εκλογές είναι συνήθως χαμηλότερη σε σχέση με τις προεδρικές, οι Δημοκρατικοί πλησίασαν πολύ περισσότερο τα προεδρικά επίπεδα συμμετοχής απ’ ό,τι οι Ρεπουμπλικανοί -ένδειξη ότι οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών είχαν μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Το δίδαγμα, σύμφωνα με τον ΝτουΧέιμ, είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί σε ανταγωνιστικές περιφέρειες πρέπει να διαμορφώσουν μια ταυτότητα ανεξάρτητη από τον Τραμπ, και δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά στην κινητοποίηση των πιο πιστών ψηφοφόρων τους.

Οι Ρεπουμπλικανοί επισημαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι σε έναν χρόνο. Υποστηρίζουν ότι οι ψηφοφόροι θα αρχίσουν σύντομα να νιώθουν τα οφέλη των φορολογικών μειώσεων που περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο φορολογικής και εσωτερικής πολιτικής του Τραμπ, το οποίο εκείνος αποκαλούσε «Ένα Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιο», και ότι η εκλογή του Μαμντάνι καθιστά τους Δημοκρατικούς ευάλωτους στην κατηγορία του «φορολογώ και δαπανώ».

«Πιστεύω ότι οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν εντελώς διαφορετική δυναμική», δήλωσε ο Κρις ΛαΣιβίτα, πολιτικός σύμβουλος του Τραμπ.

Ωστόσο, άλλοι προειδοποιούν να μην υπερ-ερμηνευθούν τα αποτελέσματα της Τρίτης: η Σπάνμπεργκερ αντιμετώπισε έναν αδύναμο αντίπαλο που απέτυχε να συσπειρώσει τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ ο Μαμντάνι συμμετείχε σε αναμέτρηση τριών υποψηφίων, γεγονός που ενδέχεται να διέσπασε την αντιπολίτευση εναντίον του. «Οι υποψήφιοι έχουν σημασία, και εδώ οι Ρεπουμπλικανοί απέτυχαν παταγωδώς», δήλωσε αναλυτής, αναφερόμενος στη Σιρς, την υποψήφια του κόμματός του στη Βιρτζίνια.

Οι κάλπες στη Νέα Υόρκη

Ο Ζόραν Μαμντάνι, δημοκρατικός σοσιαλιστής που αξιοποίησε τη δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής, εκλέχθηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης χθες. «Υπάρχουν απλώς πολλοί ψηφοφόροι, όλων των σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων, που είναι εκνευρισμένοι από τον Τραμπ», δήλωσε ο Τσάρλι Κουκ, έμπειρος πολιτικός αναλυτής.

Με 91% των ψήφων καταμετρημένων, ο Μαμντάνι συγκέντρωνε 50,4% έναντι 41,6% για τον Άντριου Κουόμο, τον πρώην Δημοκρατικό τριών θητειών κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Μαμντάνι, 34 ετών, ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή του άνοδο από έναν σχετικά άγνωστο τοπικό πολιτικό στον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο-εκλεγμένο στη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, νικώντας άνετα τον Κουόμο, ο οποίος είχε τη στήριξη του Τραμπ.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και απείλησε να παγώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εάν εκλεγόταν δήμαρχος. Ωστόσο, ο Μαμντάνι αντιπαρατέθηκε στον Τραμπ κατά την ομιλία νίκης του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αντίπαλο του προέδρου σε εθνικό επίπεδο.

«Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς… έχω τρεις λέξεις για σένα: Αύξησε την ένταση!» δήλωσε ο Μαμντάνι. «Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, είναι η πόλη που τον ανέδειξε».

Η χαρισματική εκστρατεία του Μαμντάνι, με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ζήτημα του κόστους ζωής, κατέκτησε το εκλογικό σώμα της πόλης -ιδίως τους νεότερους ψηφοφόρους. Πάνω από 2 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι ψήφισαν την Τρίτη, η μεγαλύτερη συμμετοχή σε εκλογές δημάρχου από το 1969.

Ο Τραμπ υποβάθμισε τις νίκες των Δημοκρατικών το βράδυ της Τρίτης, υπονοώντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί υπολειτούργησαν επειδή εκείνος δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και επειδή οι ψηφοφόροι ήταν θυμωμένοι με την ομοσπονδιακή διακοπή λειτουργίας.

«"ΟΤΙ Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ SHUTDOWN ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ" σύμφωνα με τους Δημοσκόπους», έγραψε ο πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.