#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η αντίδραση Τραμπ στη νίκη Μαμντάνι για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προτρέψει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν τον αντίπαλο του Μαμντάνι στον εκλογικό αγώνα, Άντριου Κουόμο ενώ είχε απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη και ακόμη και να την αναστείλει.

Η αντίδραση Τραμπ στη νίκη Μαμντάνι για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 10:57

«…Και έτσι αρχίζει»… Με αυτές τις τρεις λέξεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποδέχθηκε» τη νέα εποχή Ζόραν Μαμντάνι, μετά τη θριαμβευτική άνοδο του 34χρονου υποψηφίου στο αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης, δείχνοντας πιθανότατα τον δρόμο που θα ακολουθήσει μετά την εκλογή του υποψηφίου τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «κομμουνιστή», προσθέτοντας ότι «η Νέα Υόρκη θα διολισθήσει σε πλήρη και ολική οικονομική και κοινωνική καταστροφή» εάν αυτός νικήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προτρέψει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν τον αντίπαλο του Μαμντάνι στον εκλογικό αγώνα, Άντριου Κουόμο ενώ είχε απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη και ακόμη και να την αναστείλει- εάν κερδίσει ο 34χρονος υποψήφιος.

Ο Ζόραν Μαμντάνι, δεν έχασε χρόνο να επικρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο. Στην ομιλία του αμέσως μετά τη νίκη του ανέφερε: «Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση» και πρόσθεσε: «Άκουσέ με, λοιπόν, πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς θα πρέπει να περάσεις από όλους μας».

Πηγή: ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Ζόραν Μαμντάνι γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

ΗΠΑ: Εφετείο επιτρέπει στη Φλόριντα να απαγορεύσει αγορές ακινήτων από Κινέζους

Το μεγαλύτερο shutdown στην Ιστορία των ΗΠΑ

Μπέσεντ: Υπάρχουν εναλλακτικές αν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει τους δασμούς Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο