Η αντίδραση Τραμπ στη νίκη Μαμντάνι για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

«…Και έτσι αρχίζει»… Με αυτές τις τρεις λέξεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποδέχθηκε» τη νέα εποχή Ζόραν Μαμντάνι, μετά τη θριαμβευτική άνοδο του 34χρονου υποψηφίου στο αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης, δείχνοντας πιθανότατα τον δρόμο που θα ακολουθήσει μετά την εκλογή του υποψηφίου τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «κομμουνιστή», προσθέτοντας ότι «η Νέα Υόρκη θα διολισθήσει σε πλήρη και ολική οικονομική και κοινωνική καταστροφή» εάν αυτός νικήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προτρέψει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν τον αντίπαλο του Μαμντάνι στον εκλογικό αγώνα, Άντριου Κουόμο ενώ είχε απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη και ακόμη και να την αναστείλει- εάν κερδίσει ο 34χρονος υποψήφιος.

Ο Ζόραν Μαμντάνι, δεν έχασε χρόνο να επικρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο. Στην ομιλία του αμέσως μετά τη νίκη του ανέφερε: «Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση» και πρόσθεσε: «Άκουσέ με, λοιπόν, πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς θα πρέπει να περάσεις από όλους μας».

Πηγή: ertnews.gr