Η μεγαλύτερη άνοδος από το 2023 για τις επιχειρήσεις της ευρωζώνης

Η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Μάιο του 2023 τον Οκτώβριο, ξεφεύγοντας από το υποτονικό μοτίβο ανάπτυξης που παρατηρήθηκε νωρίτερα φέτος, καθώς η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών επιταχύνθηκε και οι συνθήκες της ζήτησης βελτιώθηκαν, σύμφωνα με έρευνα.

Ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global, ανήλθε στις 52,5 μονάδες τον Οκτώβριο από 51,2 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας τον 10ο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του σε 29 μήνες.

Οι τιμές PMI πάνω από το όριο των 50,0 μονάδων υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ χαμηλότερα δείχνουν συρρίκνωση.

«Επιτέλους, υπάρχουν και πάλι θετικά νέα για την οικονομία της ευρωζώνης. Ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε σταθερή άνοδο τον Οκτώβριο. Όσον αφορά τις νέες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον Μάιο του περασμένου έτους για να βρούμε μια εξίσου ισχυρή αύξηση», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αύξησαν τον δείκτη δραστηριότητάς τους από 51,3 τον Σεπτέμβριο σε 53,0, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών.