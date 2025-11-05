Σοκ στη Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς και ποδηλάτες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο οδηγός φώναξε «Αλάχ Ακμπάρ» κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λα Ροσέλ, ο οποίος έκανε λόγο για «εσκεμμένη επίθεση». Διευκρίνισε ωστόσο ότι τα κίνητρα του υπόπτου δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 13:12

Τελ. Ενημ.: 5 Νοεμβρίου 2025 - 13:36

Ένας οδηγός έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, τέσσερις από τους οποίους νοσηλεύονται στην εντατική, ενώ στη συνέχεια ο οδηγός συνελήφθη, έγινε σήμερα γνωστό από την εισαγγελία, η οποία άνοιξε έρευνα για «απόπειρες δολοφονίας».

«Ένας άνδρας 35 ετών, κάτοικος του Ολερόν, έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες (10 τραυματίες, 4 από τους οποίους στην εντατική) στην οδό που συνδέει το Ντολίς ντ' Ολερόν με το Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνό Λαρέζ, εισαγγελέας στη Λα Ροσέλ.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο ύποπτος «φώναξε Αλάχ Ακμπάρ» (σ.σ.: ο θεός είναι μεγάλος), διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

«Εντούτοις το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και διεξάγεται έρευνα για να προσδιορισθεί», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «στο στάδιο αυτό δεν έχει επιληφθεί» η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Ο ύποπτος είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, διευκρίνισε, και τέθηκε υπό κράτηση για «απόπειρες δολοφονίας».

Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα» ανθρώπους «σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ' Ολερόν, ο Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε πως μεταβαίνει επιτόπου «κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

