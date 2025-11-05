#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ένας νεκρός

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την φιλοϊρανική οργάνωση ότι προσπαθεί να «εξοπλιστεί εκ νέου».

Νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ένας νεκρός

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 15:15

Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου μέσα σε αυτοκίνητο σήμερα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ενώ το Ισραήλ απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις στα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, πλήγμα «είχε ως στόχο αυτοκίνητο στην περιοχή της Τύρου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου».

Η επίθεση έγινε κοντά σε σχολείο, προκαλώντας πανικό στα παιδιά, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να «εξοπλιστεί εκ νέου» και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κατηγόρησε τον Λιβανέζο πρόεδρο ότι «κωλυσιεργεί» σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν επανέλαβε χθες Τρίτη την προσφορά του για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και δήλωσε ότι η ισραηλινή πλευρά δεν έχει απαντήσει στην πρότασή του και «συνεχίζει τις επιθέσεις».

Η Χεζμπολάχ είναι ιδιαιτέρως αποδυναμωμένη μετά τον τελευταίο πόλεμο με το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις πιέσεις στις λιβανικές αρχές για τον αφοπλισμό της, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η ισλαμιστική οργάνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δύο νεκροί από ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

Ισραήλ: Απειλές Κατς για εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ

Νέα ισραηλινή επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ένας νεκρός

Νεκροί πέντε ηγέτες της Χεζμπολάχ από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο