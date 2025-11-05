#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γαλλία: Ξεκινά διαδικασία διακοπής λειτουργίας της Shein

Με εντολή του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, η κυβέρνηση εκκινεί τη διαδικασία, «για να δοθεί χρόνος στην πλατφόρμα να δείξει στις αρχές ότι το σύνολο των περιεχομένων της συμμορφώνονται με τους νόμους και τις ρυθμίσεις μας».

Γαλλία: Ξεκινά διαδικασία διακοπής λειτουργίας της Shein

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 16:27

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαδικασία διακοπής της λειτουργίας στη Γαλλία της πλατφόρμας Shein μέχρι αυτή να συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας.

«Με εντολή του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εκκινεί διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της Shein για να δοθεί ο χρόνος στην πλατφόρμα να δείξει στις αρχές ότι το σύνολο των περιεχομένων της συμμορφώνονται με τους νόμους και τις ρυθμίσεις μας», ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού. «Ενας πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τους υπουργούς τις προσεχείς 48 ώρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση των υπηρεσιών της προεδρίας της κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, η Shein ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τις πωλήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη Γαλλία ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται «στα πρότυπά της». Διευκρινίζει δε ότι είχε σχεδιάσει τη διακοπή αυτή πριν από την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι επιδιώκεται επείγουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σάλος στη Γαλλία κατά Shein: Πωλούσε σεξουαλικές κούκλες που μοιάζουν με παιδιά

Η Ιταλία αντεπιτίθεται στην κινεζική fast fashion

Μακρόν: Μια χώρα δεν γίνεται πιο ευτυχισμένη περιορίζοντας τους «πρωταθλητές» της

Βούτηξαν οι πωλήσεις του Shein στις ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο