#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απειλεί με δοκιμές πυρηνικών όπλων ο Πούτιν

Ο Πούτιν ζήτησε από αξιωματούχους να προετοιμάσουν προτάσεις για πιθανές πυρηνικές δοκιμές, αντιδρώντας στις δηλώσεις Τραμπ. Η τελευταία δοκιμή που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ ήταν το 1992 και η Σοβιετική Ένωση το 1990.

Απειλεί με δοκιμές πυρηνικών όπλων ο Πούτιν

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 17:19

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις δοκιμές αυτές.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης.

Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ είπε στον Πούτιν ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνουν πως «είναι σκόπιμο να ετοιμαστούμε για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές» αμέσως.

Ο Μπελούσοφ είπε πως το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δοκιμές την τελευταία στιγμή.

«Δίνω οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας... τις ειδικές υπηρεσίες και σχετικές πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κάνουν συμφωνημένες προτάσεις για ενδεχόμενη έναρξη της εργασίας για προετοιμασία των πυρηνικών δοκιμών», είπε ο Πούτιν.

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, που κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει κάνει πυρηνική δοκιμή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πούτιν: Πράσινο φως για την αποστολή εφέδρων στα ρωσικά διυλιστήρια

Πούτιν: Οι σχέσεις Ρωσίας- Βόρειας Κορέας εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»

Τραμπ: Ρωσία-Κίνα κάνουν μυστικά πυρηνικές δοκιμές

Συνάντηση Πούτιν με την ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας στη Μόσχα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο