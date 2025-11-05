ΗΠΑ: Ανέβασε ταχύτητα ο τομέας υπηρεσιών τον Οκτώβριο

Η δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ επεκτάθηκε τον Οκτώβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών, χάρη σε μια ταχεία άνοδο των νέων παραγγελιών.

Ο δείκτης υπηρεσιών του ινστιτούτου ISM αυξήθηκε κατά 2,4 μονάδες τον περασμένο μήνα, στις 52,4 μονάδες, ανακοίνωσε το ινστιτούτο την Τετάρτη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μέτρηση ήταν υψηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Οποιαδήποτε μέτρηση άνω των 50 μονάδων δείχνει επέκταση του τομέα.

Ο δείκτης νέων παραγγελιών σημείωσε άλμα 5,8 μονάδων, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, στις 56,2 μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας — που αντιστοιχεί στον δείκτη παραγωγής του μεταποιητικού τομέα του ISM — επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης, ενισχυμένος κατά 4,4 μονάδες, στις 54,3.

Η αναζωπύρωση της ζήτησης συνοδεύτηκε και από εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης τιμών του ISM αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας, στις 70 μονάδες, υποδηλώνοντας ότι ο τομέας υπηρεσιών δέχεται μεγαλύτερη πίεση από την αύξηση των δασμών στις ΗΠΑ.

«Οι συμμετέχοντες συνέχισαν να αναφέρουν τον αντίκτυπο των δασμών στις τιμές που πληρώνουν», δήλωσε ο Στιβ Μίλερ, πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών του ISM, σε ανακοίνωσή του.

«Δεν υπήρξαν ενδείξεις εκτεταμένων απολύσεων ή μειώσεων προσωπικού, ωστόσο η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αναφέρθηκε αρκετές φορές ως παράγοντας που επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργεί ανησυχίες για μελλοντικές απολύσεις» πρόσθεσε.