Στοιχηματικό σοκ στο τουρκικό ποδόσφαιρο

Το τουρκικό ποδόσφαιρο είναι σε κατάσταση σοκ: Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF) Ιμπραήμ Χατζηοσμάνογλου επιβεβαίωσε ότι 152 από τους 571 ενεργούς διαιτητές είναι ύποπτοι για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες στοιχημάτων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι επτά επικεφαλής διαιτητές και 15 βοηθοί διαιτητές από τη Süper Lig, την κορυφαία κατηγορία της χώρας, είναι μεταξύ των υπόπτων.

Μια περίπτωση ξεχωρίζει ιδιαίτερα: «Ένας μόνο διαιτητής τοποθέτησε 18.227 στοιχήματα», δήλωσε ο πρόεδρος της TFF. «Είμαστε αποφασισμένοι να απαλλάξουμε το ποδόσφαιρο από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση». Οι αποκαλύψεις υπογραμμίζουν την έλλειψη εποπτείας στο τουρκικό διαιτητικό σύστημα και θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία ολόκληρης της διοργάνωσης στην Τουρκία.

Πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες

Η TFF ξεκίνησε αμέσως πειθαρχικές διαδικασίες κατά των εμπλεκόμενων διαιτητών. Σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες, είναι πιθανές οι ποινές αποβολής από τρεις μήνες έως ένα έτος. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, η άδεια μπορεί να ανακληθεί οριστικά. Η υποψία ότι ορισμένοι διαιτητές μπορεί να έχουν στοιχηματίσει σε αγώνες που οι ίδιοι διαιτήτευσαν είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Σ' αυτή την περίπτωση, δεν πρόκειται μόνο για παραβίαση κανόνων, αλλά για κατηγορία στημένων αγώνων. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ισόβια απαγόρευση καθώς και ποινές φυλάκισης μεταξύ 1,5 και 4,5 ετών.

«Έχουμε ξεκινήσει με τους διαιτητές, αλλά το διοικητικό μου συμβούλιο και εγώ διεξάγουμε επίσης τις δικές μας εσωτερικές αξιολογήσεις με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς», πρόσθεσε ο Χατζηοσμάνογλου. «Θα ανακοινώσουμε σύντομα τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς».

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοσίευσε τα ονόματα επτά διαιτητών της Süper Lig που φέρονται να στοιχημάτισαν. Κανένας από τους 152 διαιτητές που εμπλέκονται δεν φαίνεται να έχει στοιχηματίσει σε αγώνες που διαιτήτευσε. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν επί του παρόντος κατηγορίες για στημένο αγώνα. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί ότι επικοινώνησαν με τον διαιτητή ενός αγώνα στον οποίο στοιχημάτισαν, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για στημένο αγώνα. Ο πιο γνωστός από τους επτά διαιτητές είναι ο Ζορμπάι Κιουτσούκ.

Οι άλλοι έξι διαιτητές της Süper Lig είναι λιγότερο γνωστοί. Ο Κιουτσούκ έκανε μια δήλωση έξω από το δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι κάποιος άλλος είχε ανοίξει λογαριασμό στοιχημάτων στο όνομά του, και υπέβαλε μήνυση στην εισαγγελία. Όπως στις περισσότερες χώρες, είναι σπάνιο για τους διαιτητές στην Τουρκία να κάνουν δημόσιες δηλώσεις. Αρκετά ζευγάρια αγώνων έχουν επίσης διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές. Φαίνεται ότι οι επτά διαιτητές έβαλαν τα τελευταία τους στοιχήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021/2022.

Η διεθνής φήμη της Süper Lig σε κίνδυνο

Παρά τις ολοένα πιο σοβαρές και συγκεκριμένες κατηγορίες, οι νομικοί εμπειρογνώμονες της χώρας δεν βλέπουν λόγους προς το παρόν για την ακύρωση των αποτελεσμάτων αγώνων ή ολόκληρων σεζόν. Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής θεωρούνται επίσημα επιβεβαιωμένα. Ωστόσο, η τρέχουσα σεζόν θα μπορούσε να διαταραχθεί, εάν τεθεί σε αναστολή μεγάλος αριθμός διαιτητών. Σ' αυτή την περίπτωση, η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) εξετάζει το ενδεχόμενο διορισμού ξένων διαιτητών σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να διασφαλίσει τη συνέχιση της σεζόν.

«Είναι ελπιδοφόρα εξέλιξη ότι αυτά έρχονται στο φως», δήλωσε ο Σαντετίν Σαράν, πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ. «Αλλά έχει ζωτική σημασία η διάδοση αυτών των πληροφοριών χωρίς απόκρυψη ή καθυστέρηση». Οι διεθνείς ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Τόσο η UEFA όσο και η FIFA απαγορεύουν στα μέλη τους να στοιχηματίζουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εάν η TFF δεν επιβάλει τις κατάλληλες κυρώσεις, οι διαιτητές της FIFA θα μπορούσαν να χάσουν τις διεθνείς άδειές τους. Σ' αυτή την περίπτωση, η παρέμβαση της FIFA θα ήταν πιθανή.

Διαφάνεια και εμπιστοσύνη

«Θεωρούμε αυτή την πρωτοβουλία, με επικεφαλής τον κ. Χατζηοσμάνογλου, ως ένα σημαντικό σημείο καμπής για το τουρκικό ποδόσφαιρο», δήλωσε σε δελτίο Τύπου η Γαλατασαράι της Κωνσταντινούπολης. Η Μπεσίκτας εξέδωσε παρόμοια δήλωση: «Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια νέα αρχή για το καθαρό ποδόσφαιρο».

Εν τω μεταξύ, το σκάνδαλο στοιχημάτων στο τουρκικό ποδόσφαιρο διευρύνεται. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας Habertürk, επικαλούμενος δικαστικές πηγές, ανέφερε ότι σύλλογοι και παίκτες βρίσκονται επίσης υπό έρευνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επί του παρόντος ερευνώνται 3.700 παίκτες.

Το σκάνδαλο καταδεικνύει ξεκάθαρα πόσο ευάλωτο είναι το ποδόσφαιρο σε οικονομικά συμφέροντα και έλλειψη εποπτείας. Πολλά διακυβεύονται για το τουρκικό ποδόσφαιρο – όχι μόνο όσον αφορά την αθλητική επιτυχία, αλλά και την αξιοπιστία και τη διεθνή φήμη του.

