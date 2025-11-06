Ριμπάουντ για τη γερμανική βιομηχανία αλλά κάτω από τις προσδοκίες

Η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 1,3% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο, ανακάμπτοντας από την αναθεωρημένη μείωση κατά 3,7% τον Αύγουστο, αλλά υπολείποντας των προσδοκιών για αύξηση 3%.

Η παραγωγή αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 12,3% μετά από πτώση 16,7% τον Αύγουστο, καθώς η δραστηριότητα ομαλοποιήθηκε μετά τις αργίες των εργοστασίων και τις αλλαγές στην παραγωγή.

Η βιομηχανική παραγωγή, εξαιρουμένων της ενέργειας και των κατασκευών, ενισχύθηκε κατά 1,9%, με τα κεφαλαιουχικά αγαθά να σημειώνουν άνοδο 3,8% και τα καταναλωτικά και ενδιάμεσα αγαθά να αυξάνονται κατά 0,2% το καθένα. Η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ η παραγωγή των κατασκευών σημείωσε πτώση 0,9%.

Σε τριμηνιαία βάση, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, η βιομηχανική παραγωγή ήταν 0,8% χαμηλότερη από ό,τι στην προηγούμενη τριμηνιαία περίοδο. Σε ετήσια βάση, η συνολική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,6%, μετά από μια αναθεωρημένη πτώση 3,6% τον Αύγουστο.