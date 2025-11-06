Μέντορας Μακρόν: Είναι ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας

Ο Αλέν Μινκ, πρώην μέντορας του Γάλλου προέδρου και σημαντικός πολιτικός σύμβουλος, ισχυρίζεται ότι ο Εμάνουελ Μακρόν, είναι ο «χειρότερος» πρόεδρος που έχει περάσει από την χώρα, από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας της Γαλλίας το 1958, μεταδίδει το Politico.

Ο «ναρκισσισμός του» τον έχει οδηγήσει σε απερίσκεπτες ενέργειες που «έθεσαν σε κίνδυνο τους γαλλικούς θεσμούς» και συνέβαλαν στην ενίσχυση της ακροδεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην μέντορας του Γάλλου προέδρου πρόσθεσε ακόμη, ότι αποχωρώντας από την εξουσία, ο Μακρόν θα αφήσει τη χώρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι την βρήκε, βυθισμένη σε ένα καθεστώς μόνιμης πολιτικής αστάθειας. «Αυτό είναι ασυγχώρητο», τόνισε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Μινκ, ο οποίος υπήρξε μέντορας πολλών άλλων Γάλλων προέδρων από την εποχή του Φρανσουά Μιτεράν τη δεκαετία του 1980, ήταν ένας από τους πρώτους που υποστήριξαν τον Μακρόν. Οι σχέσεις τους ωστόσο, ψυχράθηκαν σταδιακά, έπειτα από μια σειρά «λαθών» που κατά τον Μινκ έκανε ο Γάλλος πρόεδρος, με τους δύο άνδρες να «κόβουν» τελείως επαφές, αφότου ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές πέρυσι.

Σήμερα, ο Μινκ είναι ίσως ο πιο καυστικός μεταξύ των πρώην υποστηρικτών του Γάλλου προέδρου.

Τα συνεχόμενα λάθη του Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 οφείλονται στο γεγονός ότι ο πρόεδρος πιστεύει «ότι είναι αρκετά έξυπνος και πονηρός για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα βρεθεί μπροστά του», υποστηρίζει ο Μινκ. «Αρνείται την πραγματικότητα... Συνθλίβεται από την ίδια του την ψυχολογία».

Άλλοι που γνωρίζουν τον Γάλλο πρόεδρο, τον έχουν συγκρίνει με έναν φανατικό τζογαδόρο που είναι πάντα πεπεισμένος ότι απέχει μόλις μια νίκη από το να κατακτήσει το καζίνο, όσες ήττες κι αν είχε βιώσει στο παρελθόν.

«Νομίζει, ως συνήθως, ότι είναι ο μόνος που θα σκαρφιστεί ένα μαγικό κόλπο για να βρει διέξοδο από τις δυσκολίες». Δεν αναγνωρίζει ότι αυτός είναι «το πρόβλημα» και ότι για να επιλύσει την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, πρέπει να αποσυρθεί από την εσωτερική πολιτική και να στραφεί στις διεθνείς υποθέσεις, υποστήριξε ο Μινκ.

Η κληρονομιά του Μακρόν

Οι Γάλλοι ψηφοφόροι φαίνονται εξίσου δυσαρεστημένοι με τη δεύτερη θητεία του Εμάνουελ Μακρόν.

Σε δημοσκόπηση της περασμένης εβδομάδας, ο Γάλλος πρόεδρος φάνηκε να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον προκάτοχό του Φρανσουά Ολάντ για τον τίτλο του λιγότερο δημοφιλούς προέδρου των τελευταίων 50 ετών, μετά την πολιτική κρίση που πυροδότησε η παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκόρνί.

Κατά τον Μινκ, το μόνο κόμμα που είναι πραγματικό πιθανόν να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027 και στη συνέχεια να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν είναι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν.

«Αυτή θα ήταν μια τρομακτική προοπτική» και «ατιμωτική» για τον Μακρόν, δήλωσε ο πρώην υποστηρικτής του.

Με την τοποθέτησή του αυτή φαίνεται να συμφωνεί και μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Elabe η οποία έδειξε ότι οι ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού προηγούνται κατά πολύ των πιο μετριοπαθών, με τη Λεπέν να λαμβάνει το 34% των προθέσεων ψήφων. Την ίδια στιγμή ο Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν συγκέντρωνε το 15,5% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο Ατάλ, πρώην πρωθυπουργός που ηγείται τώρα του πολιτικού κόμματος του Μακρόν το 12,5%.

Σχολιάζοντας την άνοδο της ακροδεξιάς, ο Μινκ εξέφρασε την ανησυχία ότι οι Γάλλοι δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την «θεμελιώδη αλλαγή» που σηματοδοτεί τυχόν μετάβαση από μια φιλελεύθερη δημοκρατία σε μια αντιφιλελεύθερη.

«Σκέφτονται: Αν αποτύχουν, απλώς θα τους διώξουμε».

Αλλά η επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι αγώνες του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία δείχνουν τους κινδύνους του φλερτ με τον αντιφιλελευθερισμό.

«Το εισιτήριο μετ' επιστροφής δεν είναι φθηνό», κατέληξε, ο Μινκ.