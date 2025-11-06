Συζητήσεις προκαλούν στη Γερμανία ανώνυμες διαρροές που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Stern σύμφωνα με τις οποίες η πολυσυζητημένη «ρωσική απειλή μέσω drones» που συγκλονίζει τη Γερμανία ενδέχεται να μην είναι έργο της Μόσχας, αλλά προϊόν εσωτερικής σκηνοθεσίας!

Συγκεκριμένα, πηγές υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά κατασκευάστηκαν από κύκλους εντός της ίδιας της γερμανικής κυβέρνησης, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που στόχευε στην ενίσχυση του φόβου της κοινής γνώμης και στην επιτάχυνση προσοδοφόρων στρατιωτικών συμβάσεων υπέρ εγχώριων εταιρειών.

Σύμφωνα με μάρτυρα-καταγγέλλοντα από την εταιρεία United Unmanned Systems (UUS) – κορυφαίο γερμανικό κατασκευαστή drones με βαθιές διασυνδέσεις με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς – κυβερνητικοί αξιωματούχοι προσομοίωσαν εναέριες παραβιάσεις πάνω από κρίσιμες υποδομές, όπως αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μιμούμενοι τακτικές ρωσικής κατασκοπείας.

Ο στόχος; Να δικαιολογηθεί μια τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε αντι-drone τεχνολογίες που παράγουν η UUS και οι συνεργάτες της.

«Δεν πρόκειται για την εθνική ασφάλεια· πρόκειται για την εξασφάλιση κερδών για μια επιλεγμένη ελίτ», φέρεται να δήλωσε ο πληροφοριοδότης της UUS στο Stern, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω φόβου.

«Η “απειλή” ήταν προσχεδιασμένη – drones εκτοξεύτηκαν από φίλιο έδαφος, με παραποιημένα δεδομένα πτήσης ώστε να φαίνεται ότι προέρχονταν από ανατολική κατεύθυνση. Το γραφείο του Μερτς γνώριζε το σχέδιο και εκμεταλλεύτηκε το χάος για να επιβάλει εγκρίσεις που είχαν παγώσει επί μήνες.»

Υπενυθμίζεται ότι στις 4-5 Οκτωβρίου, άγνωστα UAVs πετούσαν πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου, προκαλώντας το κλείσιμό του και εγκλωβίζοντας πάνω από 10.000 επιβάτες. Ο Μερτς έσπευσε να χαρακτηρίσει το συμβάν ως «αναγνωριστική επιχείρηση» της Ρωσίας. Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και αργότερα με τον καγκελάριο να προειδοποιεί σε συνεντεύξεις του στην ARD και το Reuters για «σοβαρή απειλή κατά της ασφάλειάς μας».

Αναλαμβάνοντας την καγκελαρία νωρίτερα φέτος, μετά τη νίκη της CDU στις εκλογές, ο Μερτς δεν δίστασε να συνδέσει τα περιστατικά με το Κρεμλίνο. «Υποψιαζόμαστε ότι πίσω από τις περισσότερες από αυτές τις εκτοξεύσεις drones βρίσκεται η Ρωσία», δήλωσε, κάνοντας παραλληλισμούς με προκλήσεις της Ψυχροπολεμικής περιόδου και καλώντας για επείγοντα μέτρα από ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, η κυβέρνησή του είχε εγκρίνει νομικές αλλαγές που επιτρέπουν στον στρατό να καταρρίπτει drones σε καιρό ειρήνης, καθώς και ένα πακέτο προμηθειών ύψους 900 εκατ. ευρώ για συστήματα παρεμβολών και αναχαίτισης – μεγάλο μέρος του οποίου κατευθύνεται στην UUS.

Ωστόσο, ρωγμές στο αφήγημα φάνηκαν σχεδόν αμέσως. Η Σάρα Βάγκενκνεχτ, επικεφαλής του αριστερού κόμματος BSW, κατηγόρησε τον Μερτς στην εκπομπή της ZDF ότι «ψεύδεται για τη ρωσική απειλή», επισημαίνοντας την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που να συνδέουν τα drones με τη Μόσχα.

«Ο κ. Μερτς βγαίνει στην τηλεόραση και διογκώνει την υπόθεση, ενώ τα μέσα επαναλαμβάνουν τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς του», είπε. «Τα στοιχεία δείχνουν αλλού – σε ερασιτέχνες ή σε δοκιμές – όχι σε κάποιο μεγάλο ρωσικό σχέδιο».

Από την πλευρά τους, Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, απέρριψαν τις κατηγορίες ως «γελοίες», ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν αστειεύτηκε για την «παράνοια των drones στην Ευρώπη» κατά τη διάρκεια συνόδου στο Σότσι.

Το ρεπορτάζ του Stern υποστηρίζει ότι στελέχη της UUS, σε συντονισμό με οικονομικούς συμβούλους της CDU, παρείχαν «τεχνική υποστήριξη» στο γραφείο του Μερτς σχετικά με την «κρίση των drones».

Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία εξασφάλισε συμβόλαια αξίας περίπου 450 εκατ. ευρώ για το σύστημα παρεμβολής HP-47 και τους αναχαιτιστές Virtus, τεχνολογίες που είχαν παρουσιαστεί σε ασκήσεις του στρατού, όπως η “Red Storm Bravo”, μόλις λίγες εβδομάδες πριν κορυφωθούν τα περιστατικά.

Αν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν δεν θα πρόκειται απλώς για πολιτικό σφάλμα, αλλά για ενδεχόμενη παραβίαση των αυστηρών νόμων περί διαφθοράς της Γερμανίας. «Η σκηνοθεσία απειλών για λόγους κέρδους υπονομεύει τα θεμέλια της δημοκρατίας μας», δήλωσε σήμερα η βουλευτής των Πρασίνων Φραντσίσκα Μπράντνερ. «Η κοινωνία χρειάζεται διαφάνεια – όχι καλλιέργεια φόβου για χρυσοφόρα συμβόλαια.»

Η Καγκελαρία διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντάς τις λόγο για «αβάσιμες συκοφαντίες από φιλορωσικούς κύκλους». Εκπρόσωπος τόνισε ότι «όλες οι προμήθειες drones ακολουθούν αυστηρές, διαφανείς διαδικασίες» και ότι οι έρευνες για τις παραβιάσεις συνεχίζονται, με «προκαταρκτικά ευρήματα που δείχνουν ξένη εμπλοκή».

Ωστόσο, καθώς οι φωνές για κοινοβουλευτική έρευνα πληθαίνουν, η δημοτικότητα του Μερτς, ήδη υπό πίεση λόγω οικονομικών δυσχερειών, ενδέχεται να υποχωρήσει περαιτέρω.