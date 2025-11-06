ΕΕ σε Ρωσία: Αποφύγετε τις ενέργειες που θα οδηγούσαν σε νέα κούρσα εξοπλισμών

H EE κάλεσε σήμερα τη Ρωσία να απέχει από πυρηνικές απειλές και να αποφεύγει ενέργειες που θα πυροδοτούσαν μια νέα κούρσα εξοπλισμών.

Κληθείς να σχολιάσει την εντολή του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ανουάρ Ελ Ανουνί απάντησε ότι είναι μια ανακοίνωση που κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και τόνισε πως «η Ρωσία πρέπει να απόσχει από βήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το όριο χρήσης πυρηνικών όπλων».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επανέλαβε ότι «η Ρωσία πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων» και υπενθύμισε ότι «μαζί με τα πέντε κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, η Ρωσία προσυπέγραψε και δεσμεύτηκε εκ νέου στην αρχή ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί».

«Η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να απέχει από πυρηνικές απειλές και όλους τους εμπλεκόμενους να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια νέα κούρσα εξοπλισμών, καθώς μια τέτοια συμπεριφορά υπονομεύει την παγκόσμια σταθερότητα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με κόπο στη μείωση των πυρηνικών όπλων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», ανέφερε τέλος ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ