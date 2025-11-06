#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Ο στρατός θα βομβαρδίσει στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειες της οργάνωσης να επαναλάβει τις επιχειρήσεις της», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF.

Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης τριών χωριών στον νότιο Λίβανο

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 16:11

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους τριών χωριών στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν, προειδοποιώντας ότι θα βομβαρδίσει στρατιωτικές «υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Ο ισραηλινός στρατός θα βομβαρδίσει εντός ολίγου στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε όλο τον νότιο Λίβανο, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειες της οργάνωσης να επαναλάβει τις επιχειρήσεις στην περιοχή», δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η προειδοποίηση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των χωριών Άιτα αλ Τζαμάλ, αλ Ταγίμπα και Ταΐρ Ντέμπα.

Νωρίτερα σήμερα, η Χεζμπολάχ διακήρυξε το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ και δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τον λιβανικό στρατό, ενώ απέρριψε «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά.

